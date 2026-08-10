Este es el balance de las primeras operaciones de la Fuerza Pública bajo el mando de Abelardo De La Espriella

Los primeros combates del nuevo Gobierno en Colombia dejaron seis miembros de bandas muertos, informó RFI. En esas mismas jornadas, alias Ruso, principal cabecilla de la Estructura 28 de la facción de Iván Mordisco, fue abatido, según el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y confirmado por El Colombiano.

Los hechos se dieron en el departamento del Meta. La situación actual muestra que el gobierno está consolidando su respuesta contra la criminalidad en la región.