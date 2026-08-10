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Este es el balance de las primeras operaciones de la Fuerza Pública bajo el mando de Abelardo De La Espriella

Los primeros combates del nuevo Gobierno colombiano matan a seis miembros de bandas y al líder alias Ruso, marcando la primera ofensiva bajo Abelardo De La Espriella.

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El resumen

Los primeros combates del nuevo Gobierno en Colombia dejaron seis miembros de bandas muertos, informó RFI. En esas mismas jornadas, alias Ruso, principal cabecilla de la Estructura 28 de la facción de Iván Mordisco, fue abatido, según el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y confirmado por El Colombiano.

Los hechos se dieron en el departamento del Meta. La situación actual muestra que el gobierno está consolidando su respuesta contra la criminalidad en la región.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuántos miembros de bandas fueron muertos en los primeros combates?

Seis, según informó RFI.

¿Quién era alias Ruso y qué ocurrió con él?

Alias Ruso era el principal cabecilla de la Estructura 28 de la facción de Iván Mordisco; fue abatido durante las operaciones, según el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia y El Colombiano.

¿Qué revela el balance publicado por El Tiempo?

El balance indica que la Fuerza Pública, bajo el mando de Abelardo De La Espriella, ha atacado a grupos ilegales y eliminado a la cabecera de las disidencias de Iván Mordisco, consolidando la respuesta del gobierno en la región.

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Temas

Colombia Abelardo De La Espriella Iván Mordisco Meta alias Ruso

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