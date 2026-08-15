“Mano de aguacate”: el aumento de lesiones en Alemania por abrir mal la fruta con cuchillo que preocupa a las autoridades
Un total de 80 alemanes terminaron en el hospital debido a lesiones sufridas al intentar cortar mal el aguacate.
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El resumen
Las visitas a los servicios de urgencias en Alemania han registrado un aumento vinculado a lo que se conoce como “mano de aguacate”, una lesión provocada por el uso incorrecto de cuchillos al abrir esta fruta. La situación ha generado preocupación entre las autoridades debido al incremento de personas afectadas que requirieron atención médica hospitalaria.
Diversos medios y portales informativos, entre ellos DW.com, PostaMx, Puente Libre, Sopitas.com y Primera Hora, han dado cobertura al fenómeno y a las recomendaciones sobre cómo evitar este tipo de incidentes al manipular el alimento. La cobertura actual se centra en explicar en qué consiste exactamente la lesión, cómo se produce durante la preparación y las medidas preventivas necesarias para evitar futuros accidentes al cortar el fruto.
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Cobertura (5)
- ¿Qué es la “mano de aguacate”? Así ocurre esta lesión y cómo evitarla al cortar la fruta PostaMx · hace 5 h
- Terminaron en el hospital 80 alemanes por cortar mal el aguacate Puente Libre · hace 5 h
- Alemania vs. Guacamole: Aumentan las visitas a urgencias por la “mano de aguacate” Sopitas.com · hace 5 h
- Aumentan las urgencias por la "mano de aguacate" en Alemania DW.com · hace 5 h
- “Mano de aguacate”: el aumento de lesiones en Alemania por abrir mal la fruta con cuchillo que preocupa a las autoridades Primera Hora · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué es la mano de aguacate?
Es una lesión que ocurre al cortar mal la fruta con cuchillo.
¿Cuántas personas resultaron afectadas en Alemania?
Ochenta alemanes terminaron en el hospital por esta causa.
¿Por qué preocupa a las autoridades?
Debido al aumento de las visitas a urgencias en el país.
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