“Mano de aguacate”: el aumento de lesiones en Alemania por abrir mal la fruta con cuchillo que preocupa a las autoridades

Las visitas a los servicios de urgencias en Alemania han registrado un aumento vinculado a lo que se conoce como “mano de aguacate”, una lesión provocada por el uso incorrecto de cuchillos al abrir esta fruta. La situación ha generado preocupación entre las autoridades debido al incremento de personas afectadas que requirieron atención médica hospitalaria.

Diversos medios y portales informativos, entre ellos DW.com, PostaMx, Puente Libre, Sopitas.com y Primera Hora, han dado cobertura al fenómeno y a las recomendaciones sobre cómo evitar este tipo de incidentes al manipular el alimento. La cobertura actual se centra en explicar en qué consiste exactamente la lesión, cómo se produce durante la preparación y las medidas preventivas necesarias para evitar futuros accidentes al cortar el fruto.