Siria: reportan hallazgo de material nuclear no declarado
El Organismo Atómico de la ONU halla varias toneladas de material nuclear no declarado en Siria.
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El resumen
El Organismo Internacional de Energía Atómica detectó varias toneladas de material nuclear no declarado en territorio sirio, vinculado a un reactor destruido por Israel en el año 2007. El hallazgo motivó una reunión en Damasco entre el director del organismo, Grossi, y el ministro de Exteriores sirio, culminando en una rueda de prensa conjunta donde se abordó la situación de este legado del antiguo régimen.
La cobertura informativa, impulsada por medios como Teleprensa, ABC, Infobae, AJN Agencia de Noticias, Europa Press, JNS.org y DW.com, detalla que Siria admitió la conservación de dichos elementos. Paralelamente, se registran negociaciones de Estados Unidos respecto al destino de estos componentes radioactivos ocultos.
Como siguiente paso, Siria y el OIEA acordaron mantener el material bajo custodia siria, mientras el organismo de la ONU procederá a someterlo a control internacional. La cobertura no especifica fechas concretas para el traslado definitivo ni otros detalles operativos de la intervención.
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Cobertura (9)
- El OIEA encuentra "varias toneladas" de uranio natural en un sitio no declarado en Siria El Periódico de la Energía · hace 6 h
- Siria y el OIEA acuerdan mantener bajo custodia siria el material nuclear hallado del antiguo régimen Teleprensa · hace 6 h
- Grossi y el ministro de Exteriores sirio ofrecen una rueda de prensa conjunta tras reunirse en Damasco ABC · hace 6 h
- El Organismo Atómico de la ONU halló varias toneladas de material nuclear en Siria: las someterá a control internacional Infobae · hace 6 h
- Siria admitió que aún conserva material nuclear vinculado a un reactor destruido por Israel en 2007 - AJN Agencia de Noticias · hace 6 h
- Siria y el OIEA acuerdan mantener bajo custodia siria el material nuclear hallado del antiguo régimen Europa Press · hace 6 h
- EE. UU. negocia un acuerdo para que el OIEA retire material nuclear oculto en Siria JNS.org · hace 6 h
- El ministro de Exteriores sirio se reúne en Damasco con el director del OIEA ABC · hace 6 h
- Siria: reportan hallazgo de material nuclear no declarado DW.com · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué se encontró en Siria?
Varias toneladas de material nuclear no declarado vinculadas al antiguo régimen y a un reactor destruido en 2007.
¿Quiénes participaron en las reuniones en Damasco?
El director del OIEA y el ministro de Exteriores sirio ofrecieron una rueda de prensa conjunta tras reunirse.
¿Qué sucederá con el material nuclear hallado?
Se acordó mantenerlo bajo custodia siria mientras el OIEA lo someterá a control internacional.
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