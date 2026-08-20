Más de 150 carteras de Polymarket podrían haber apostado gracias a secretos militares

Más de 150 carteras de la plataforma de predicción Polymarket habrían operado con información clasificada sobre secretos militares estadounidenses, obteniendo alrededor de USD $8 millones en mercados de riesgo, según la investigación publicada. MarketScreener España y DiarioBitcoin reportan que 152 billeteras lograron esas ganancias, mientras que Vietnam.vn advierte del riesgo de revelar información de seguridad nacional.

Cryptopolitan señala que el uso de dicha información privilegiada se plantea como una cuestión de seguridad nacional, y LaPatilla.com repite la cifra de más de 150 carteras implicadas. Sin embargo, la cobertura no detalla aún si las autoridades regulatorias o de defensa iniciarán acciones legales, ni cómo se verificará la procedencia exacta de la información.

La falta de confirmación oficial complica la evaluación de potenciales sanciones y del impacto en la confianza del mercado de predicciones.