Fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado al vehículo en el que viajaba Hind Rajab, de 5 años

El ejército de Israel ha abierto investigaciones penales por las muertes de la niña palestina Hind Rajab y de paramédicos, tras admitir por primera vez su participación en los disparos contra el vehículo en el que viajaba la menor de cinco años. Esta medida procesal surge en un contexto donde los reportes de diversos medios recogen tanto esta apertura de pesquisas como acciones paralelas vinculadas a incidentes en la zona.

Los medios de comunicación internacionales detallan que estas investigaciones penales abarcan múltiples ataques ocurridos en la Franja de Gaza, incluyendo el caso específico de Hind Rajab y los paramédicos palestinos. Por otro lado, la cobertura informativa señala una distinción en las actuaciones militares respecto a otros sucesos en el mismo territorio.

En contraste con las investigaciones abiertas por la muerte de la menor y los paramédicos, las pesquisas sobre el ataque que causó la muerte a trabajadores humanitarios concluyeron sin la apreciación de delito penal. La situación actual se mantiene bajo el curso de las indagaciones anunciadas por el ejército sin que se especifiquen resoluciones definitivas adicionales.