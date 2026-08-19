Fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado al vehículo en el que viajaba Hind Rajab, de 5 años
Las fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado contra el vehículo de la niña Hind Rajab en Gaza.
El resumen
El ejército de Israel ha abierto investigaciones penales por las muertes de la niña palestina Hind Rajab y de paramédicos, tras admitir por primera vez su participación en los disparos contra el vehículo en el que viajaba la menor de cinco años. Esta medida procesal surge en un contexto donde los reportes de diversos medios recogen tanto esta apertura de pesquisas como acciones paralelas vinculadas a incidentes en la zona.
Los medios de comunicación internacionales detallan que estas investigaciones penales abarcan múltiples ataques ocurridos en la Franja de Gaza, incluyendo el caso específico de Hind Rajab y los paramédicos palestinos. Por otro lado, la cobertura informativa señala una distinción en las actuaciones militares respecto a otros sucesos en el mismo territorio.
En contraste con las investigaciones abiertas por la muerte de la menor y los paramédicos, las pesquisas sobre el ataque que causó la muerte a trabajadores humanitarios concluyeron sin la apreciación de delito penal. La situación actual se mantiene bajo el curso de las indagaciones anunciadas por el ejército sin que se especifiquen resoluciones definitivas adicionales.
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Cobertura (5)
- Israel concluye que no hay delito penal en ataque que mató a 7 trabajadores de WCK en Gaza Infobae · hace 4 h
- El ejército de Israel admite que disparó contra el coche de la niña palestina Hind Rajab en Gaza y abre una investigación penal por su muerte EL PAÍS · hace 4 h
- Ejército israelí abre investigaciones penales por las muertes de Hind Rajab y paramédicos palestinos Chicago Tribune · hace 4 h
- Ejército de Israel abrirá investigaciones penales por 2 ataques a palestinos en Gaza AP News · hace 4 h
- Fuerzas israelíes admiten por primera vez haber disparado al vehículo en el que viajaba Hind Rajab, de 5 años CNN en Español · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Qué admitieron las fuerzas israelíes sobre Hind Rajab?
Admitieron por primera vez haber disparado contra el vehículo en el que viajaba la niña de 5 años y abrieron una investigación penal.
¿Qué otros casos son investigados por el ejército israelí?
El ejército abrió investigaciones penales por las muertes de paramédicos palestinos en Gaza.
¿Qué ocurrió con el caso de los trabajadores humanitarios?
Israel concluyó que no existe delito penal en el ataque que mató a siete trabajadores de WCK en Gaza.
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