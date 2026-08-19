América está muy pocos minutos de cumplir con la regla de menores en el Apertura 2026

A pocos minutos de cumplir con la normativa vigente del Apertura 2026, el equipo se posiciona en la parte alta de la Tabla de Menores de la Liga MX tras la cuarta jornada del certamen, según detallan registros de foxsports.com.mx y Águilas Monumental. La cobertura mediática impulsada por medios como Infobae, Excélsior y El Sol de México pone el foco en la gestión desde el banquillo y la apuesta histórica de la institución por las fuerzas básicas, destacando el rendimiento de los futbolistas formados en casa y la presencia de Guillermo Almada.

Los reportes no detallan el número exacto de minutos restantes ni la fecha precisa en que se consumará la totalidad del requisito reglamentario, limitándose a señalar la inminencia del cumplimiento.