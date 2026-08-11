Terremoto en Colombia EN VIVO: Presidente Abelardo De La Espriella recorre las zonas afectadas del país

El presidente Abelardo De La Espriella realiza un recorrido por el Eje Cafetero y las zonas afectadas del país para atender la emergencia generada por un terremoto que sacudió el territorio nacional. La cobertura mediática detalla la agenda gubernamental de este martes y las instrucciones impartidas por el mandatario, incluyendo información práctica sobre cómo acceder al subsidio de arriendo de emergencia para las viviendas dañadas, según difunden medios como Revista Semana, La Kalle, El Tiempo, Yahoo Finanzas y elpais.com.co.

Los reportes actuales no especifican las magnitudes exactas del sismo, el balance detallado de daños materiales globales ni el número total de damnificados, detalles que la cobertura no registra.