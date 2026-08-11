TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Mundo 🔮 Tiempo Antena predice: se desvanece para mañana

Terremoto en Colombia EN VIVO: Presidente Abelardo De La Espriella recorre las zonas afectadas del país

El presidente Abelardo De La Espriella recorre las zonas afectadas tras el terremoto en Colombia.

8fuentes
8artículos
6velocidad
-60%desde la primera detección
hace 6 hprimera detección

El resumen

El presidente Abelardo De La Espriella realiza un recorrido por el Eje Cafetero y las zonas afectadas del país para atender la emergencia generada por un terremoto que sacudió el territorio nacional. La cobertura mediática detalla la agenda gubernamental de este martes y las instrucciones impartidas por el mandatario, incluyendo información práctica sobre cómo acceder al subsidio de arriendo de emergencia para las viviendas dañadas, según difunden medios como Revista Semana, La Kalle, El Tiempo, Yahoo Finanzas y elpais.com.co.

Los reportes actuales no especifican las magnitudes exactas del sismo, el balance detallado de daños materiales globales ni el número total de damnificados, detalles que la cobertura no registra.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 6 h.

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 11 ago, 16:09 UTC
🇬🇧 Ingles 11 ago, 11:13 UTC · NBC News

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién encabeza la atención a la emergencia en Colombia?

El presidente Abelardo De La Espriella dirige las acciones gubernamentales tras el terremoto.

¿Qué ayudas se mencionan en la cobertura?

Se informa sobre el acceso al subsidio de arriendo de emergencia para las viviendas que sufrieron daños.

¿Qué regiones visitó el mandatario?

El presidente viaja al Eje Cafetero y recorre las zonas afectadas del suroccidente del país.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Colombia Terremoto Abelardo De La Espriella Eje Cafetero

De nuestra red

Tendencias relacionadas

▲ En su punto Mundo 🔮 se mantiene

Terremoto en Colombia: esto es lo que sabemos

Un terremoto de magnitud 7,4 en Colombia deja destrucción, saldo de víctimas y la declaración de emergencia nacional.

24 fuentes 39 artículos v 48 hace 1 h