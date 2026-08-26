Muere el actor Tim Curry
El mundo del cine llora la pérdida de Tim Curry, el actor de 80 años cuya versatilidad marcó desde 'It' hasta 'Rocky Horror'.
El resumen
La nota destaca sus papeles en la película 'It' y en 'Mi pobre angelito', resaltando su presencia en el cine estadounidense tras una larga carrera en Reino Unido. La misma información apareció simultáneamente en azcentral.com y The Arizona Republic, que citaron también su participación en 'Home Alone 2' y en 'Addams Family Reunion'.
San Antonio Express-News también señaló su papel icónico en 'Rocky Horror', mientras Primera Hora simplemente anunció su fallecimiento. Los distintos medios difieren en los títulos que asocian con la mayor fama del actor.
La variación indica que la trayectoria de Curry abarcó varios géneros y generaciones, pero no hay contradicción directa sobre el hecho de su fallecimiento. Mantente atento a comunicados oficiales de sus representantes y a posibles homenajes en próximos eventos cinematográficos, según la información disponible hasta el momento.
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Respuestas rápidas
¿Cuándo se anunció oficialmente la muerte de Tim Curry?
La muerte de Tim Curry fue anunciada a las 16:28 UTC por France 24, con cobertura simultánea en azcentral.com y The Arizona Republic.
¿Qué papeles fueron los más citados en la cobertura?
Los medios mencionaron 'It', 'Mi pobre angelito', 'Home Alone 2', 'Addams Family Reunion', 'Rocky Horror Picture Show' y 'Clue' como algunos de los trabajos más destacados de Tim Curry.
¿Se ha revelado la causa del fallecimiento?
Hasta el momento, la cobertura no especifica la causa de la muerte de Tim Curry.
Cobertura (10)
- Tim Curry (1946-2026): 10 personajes para la eternidad The Hollywood Reporter · hace 2 h
- Tim Fallece a los 80 años Curry, actor de «The Rocky Horror Picture Show» Fox News · hace 2 h
- Muere a los 80 años el actor británico Tim Curry, conocido por sus papeles en 'It' y 'Mi pobre angelito' France 24 · hace 2 h
- Muere a los 80 años Tim Curry, actor de 'Home Alone 2 'y 'Addams Family Reunion' azcentral.com and The Arizona Republic · hace 2 h
- Fuerte temblor hoy en Colombia | Reportan nuevo sismo de 5,1 de magnitud durante la mañana de este 26 de agosto: se sintió en Bogotá y otras ciudades El Tiempo · hace 2 h
- Recordando a Tim Curry, un maestro de la versatilidad El Nuevo Día · hace 3 h
- Muere a los 80 años Tim Curry, el famoso actor de las películas IT y Home Alone Univision · hace 3 h
- Muere a los 80 años Tim Curry, estrella de "Rocky Horror Picture Show" y "Clue" CNN en Español · hace 3 h
- Muere a los 80 años Tim Curry, actor icónico y estrella de "Rocky Horror Picture Show" San Antonio Express-News · hace 3 h
- Muere el actor Tim Curry Primera Hora · hace 3 h
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