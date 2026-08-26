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Muere el actor Tim Curry

El mundo del cine llora la pérdida de Tim Curry, el actor de 80 años cuya versatilidad marcó desde 'It' hasta 'Rocky Horror'.

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El resumen

La nota destaca sus papeles en la película &#039;It&#039; y en &#039;Mi pobre angelito&#039;, resaltando su presencia en el cine estadounidense tras una larga carrera en Reino Unido. La misma información apareció simultáneamente en azcentral.com y The Arizona Republic, que citaron también su participación en &#039;Home Alone 2&#039; y en &#039;Addams Family Reunion&#039;.

San Antonio Express-News también señaló su papel icónico en &#039;Rocky Horror&#039;, mientras Primera Hora simplemente anunció su fallecimiento. Los distintos medios difieren en los títulos que asocian con la mayor fama del actor.

La variación indica que la trayectoria de Curry abarcó varios géneros y generaciones, pero no hay contradicción directa sobre el hecho de su fallecimiento. Mantente atento a comunicados oficiales de sus representantes y a posibles homenajes en próximos eventos cinematográficos, según la información disponible hasta el momento.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 49 min.

🌍 Propagación entre idiomas

Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues1.5 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 26 ago, 17:09 UTC
🇧🇷 Portugues 26 ago, 15:41 UTC · Omelete
🇩🇪 Aleman 26 ago, 15:42 UTC · n-tv.de
🇬🇧 Ingles 26 ago, 15:49 UTC · The New York Times
🇫🇷 Frances 26 ago, 15:55 UTC · AlloCiné

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Respuestas rápidas

¿Cuándo se anunció oficialmente la muerte de Tim Curry?

La muerte de Tim Curry fue anunciada a las 16:28 UTC por France 24, con cobertura simultánea en azcentral.com y The Arizona Republic.

¿Qué papeles fueron los más citados en la cobertura?

Los medios mencionaron 'It', 'Mi pobre angelito', 'Home Alone 2', 'Addams Family Reunion', 'Rocky Horror Picture Show' y 'Clue' como algunos de los trabajos más destacados de Tim Curry.

¿Se ha revelado la causa del fallecimiento?

Hasta el momento, la cobertura no especifica la causa de la muerte de Tim Curry.

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Temas

Tim Curry muerte entretenimiento IT Rocky Horror Picture Show

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