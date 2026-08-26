Muere el actor Tim Curry

La nota destaca sus papeles en la película 'It' y en 'Mi pobre angelito', resaltando su presencia en el cine estadounidense tras una larga carrera en Reino Unido. La misma información apareció simultáneamente en azcentral.com y The Arizona Republic, que citaron también su participación en 'Home Alone 2' y en 'Addams Family Reunion'.

San Antonio Express-News también señaló su papel icónico en 'Rocky Horror', mientras Primera Hora simplemente anunció su fallecimiento. Los distintos medios difieren en los títulos que asocian con la mayor fama del actor.

La variación indica que la trayectoria de Curry abarcó varios géneros y generaciones, pero no hay contradicción directa sobre el hecho de su fallecimiento. Mantente atento a comunicados oficiales de sus representantes y a posibles homenajes en próximos eventos cinematográficos, según la información disponible hasta el momento.