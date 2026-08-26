Ex de Lupillo Rivera está “devastada” tras ruptura con él: revela si la hija del cantante tuvo que ver
El 26 de agosto, Taina Pimentel declara estar devastada por su ruptura con Lupillo Rivera, mientras una boda cancelada y una supuesta borrachera encienden la polémica
Respuestas rápidas
¿Qué afirmó Taina Pimentel sobre su relación con Lupillo Rivera?
Confirmó su ruptura y expresó estar "devastada", indicando también que la hija del cantante podría haber influido.
¿Qué acontecimiento provocó la cancelación de la boda de Lupillo Rivera?
Según Milenio, fue retirado del escenario por un presunto estado de ebriedad, lo que llevó a la anulación del matrimonio.
¿Cómo ha respondido Taina Pimentel a la atención mediática tras la ruptura?
Publicó fotos en bikini desde República Dominicana, como reportó elgrafico.mx, mostrando su alejamiento de la polémica.
El resumen
La noticia se difundió simultáneamente en varios medios de América Latina, marcando el fin de la relación que había sido pública. Según TV Azteca y Milenio, el día de la ruptura surgieron imágenes que mostraban a Lupillo Rivera supuestamente bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a su expulsión del escenario y a la cancelación de la boda programada.
Univision destacó la reacción emocional de Pimentel, mientras Yahoo! en Español confirmó la confirmación oficial de la ruptura. Elgrafico.mx mostró a la actriz disfrutando de un bikini en República Dominicana, evidenciando su intento de distanciarse del foco mediático.
Los seguidores y la prensa ahora esperan aclaraciones sobre el rol de la hija del cantante, tema que Pimentel apenas rozó en su anuncio. Mientras tanto, los próximos pasos de la carrera de Lupillo Rivera y cualquier nueva declaración de la pareja permanecen pendientes, manteniendo el foco del público en la evolución de este conflicto familiar y profesional.
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Cobertura (5)
- "¡Es parte de su show!”, Lorenzo Méndez reacciona al polémico video de Lupillo Rivera supuestamente ‘pasado de copas’ TV Azteca · hace 13 h
- ¿Qué pasó con Lupillo Rivera? Lo sacan del escenario en presunto estado de ebriedad tras cancelar su boda con MILENIO · hace 13 h
- Taina Pimentel olvida a Lupillo Rivera y presume bikini en República Dominicana elgrafico.mx · hace 13 h
- Famosos ARV: ¡Se cancela la boda! Taina Pimentel confirma su ruptura con Lupillo Rivera Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 13 h
- Ex de Lupillo Rivera está “devastada” tras ruptura con él: revela si la hija del cantante tuvo que ver Univision · hace 13 h
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