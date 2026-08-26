Ex de Lupillo Rivera está “devastada” tras ruptura con él: revela si la hija del cantante tuvo que ver

La noticia se difundió simultáneamente en varios medios de América Latina, marcando el fin de la relación que había sido pública. Según TV Azteca y Milenio, el día de la ruptura surgieron imágenes que mostraban a Lupillo Rivera supuestamente bajo los efectos del alcohol, lo que llevó a su expulsión del escenario y a la cancelación de la boda programada.

Univision destacó la reacción emocional de Pimentel, mientras Yahoo! en Español confirmó la confirmación oficial de la ruptura. Elgrafico.mx mostró a la actriz disfrutando de un bikini en República Dominicana, evidenciando su intento de distanciarse del foco mediático.

Los seguidores y la prensa ahora esperan aclaraciones sobre el rol de la hija del cantante, tema que Pimentel apenas rozó en su anuncio. Mientras tanto, los próximos pasos de la carrera de Lupillo Rivera y cualquier nueva declaración de la pareja permanecen pendientes, manteniendo el foco del público en la evolución de este conflicto familiar y profesional.