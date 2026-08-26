Tini Stoessel en guerra con su papá por fortuna que rondaría los $70 millones

En medio del ascenso internacional de Tini Stoessel, la cantante ha convertido su relación familiar en una disputa pública: tras ordenar una auditoría del patrimonio familiar, descubrió que no tiene control sobre una fortuna que supera los 70 millones de dólares. La cobertura de La Nación revela que las hijas de Marcelo Tinelli publicaron intensos mensajes en redes, señalando la profundidad del escándalo familiar, mientras el diario detalla un supuesto acuerdo prenupcial que quedó en entredicho tras la auditoría.

Infobae, citando al abogado penalista Leonardo Sigal, sugiere que el padre podría haber incurrido en conductas delictivas relacionadas con la gestión patrimonial. La intensa vigilancia mediática sugiere que el caso seguirá siendo foco de atención en el ámbito del entretenimiento mientras se esperan posibles acuerdos o decisiones legales.