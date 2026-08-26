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Tini Stoessel en guerra con su papá por fortuna que rondaría los $70 millones

Una estrella del pop enfrenta una guerra familiar por una fortuna de más de 70 millones, revelando acusaciones y audiencias inesperadas.

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El resumen

En medio del ascenso internacional de Tini Stoessel, la cantante ha convertido su relación familiar en una disputa pública: tras ordenar una auditoría del patrimonio familiar, descubrió que no tiene control sobre una fortuna que supera los 70 millones de dólares. La cobertura de La Nación revela que las hijas de Marcelo Tinelli publicaron intensos mensajes en redes, señalando la profundidad del escándalo familiar, mientras el diario detalla un supuesto acuerdo prenupcial que quedó en entredicho tras la auditoría.

Infobae, citando al abogado penalista Leonardo Sigal, sugiere que el padre podría haber incurrido en conductas delictivas relacionadas con la gestión patrimonial. La intensa vigilancia mediática sugiere que el caso seguirá siendo foco de atención en el ámbito del entretenimiento mientras se esperan posibles acuerdos o decisiones legales.

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Respuestas rápidas

¿Cuál es la causa del conflicto entre Tini Stoessel y su padre?

Tini solicitó una auditoría del patrimonio familiar y reclama el control de una fortuna superior a 70 millones de dólares, alegando que su padre la administra sin su autorización.

¿Qué ha señalado el abogado de la familia respecto a posibles delitos?

Según Infobae, el abogado penalista Leonardo Sigal ha mencionado que podrían existir conductas delictivas relacionadas con la gestión patrimonial del padre.

¿Cuál es el estado actual de la disputa?

La contienda sigue sin una resolución judicial; tanto Tini como Alejandro Stoessel mantienen sus posiciones y la prensa continúa cubriendo el caso.

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Tini Stoessel Alejandro Stoessel fortuna 70 millones conflicto familiar entretenimiento

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