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Estos son los nuevos solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 11'

La isla de las tentaciones 11 sorprende al incluir a un conductor de ambulancias y a una poeta entre sus nuevos solteros, despertando gran expectación.

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¿Quiénes son los nuevos solteros de 'La isla de las tentaciones 11'?

Según La Voz de Almería, El Comercio, El Mundo y MARCA, el elenco está formado por seis solteros, entre ellos Rubén, conductor de ambulancias de Almería; Deva, joven asturiana que pondrá a prueba a las parejas; y un exconcursante de Gran Hermano aficionado a la poesía.

¿Qué papel desempeñará Deva en el programa?

Deva será la soltera encargada de probar la fortaleza de las parejas, según la información de El Comercio.

¿Qué indica la trayectoria del participante proveniente de Gran Hermano?

El Mundo señala que ese concursante pasó de Gran Hermano a la poesía y forma parte de los seis solteros presentados.

El resumen

Los espectadores sienten una mezcla de asombro y expectativa al descubrir que entre los nuevos solteros de &#039;La isla de las tentaciones 11&#039; está Rubén, un conductor de ambulancias de Almería que ahora se presenta como “tentador”. La sorpresa se intensifica con Deva, una joven asturiana que llegará a la isla para poner a prueba a las parejas, y con un exconcursante de &#039;Gran Hermano&#039; que ha pasado de reality a la poesía.

Según La Voz de Almería, El Comercio, El Mundo y MARCA, el elenco suma seis solteros, cada uno con una historia distinta que rompe el estereotipo. Observaremos cómo estos perfiles contrastantes influyen en los vínculos dentro del experimento amoroso, y se preguntará si la diversidad de orígenes desencadenará alianzas o conflictos.

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