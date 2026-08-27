Estos son los nuevos solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 11'

Los espectadores sienten una mezcla de asombro y expectativa al descubrir que entre los nuevos solteros de 'La isla de las tentaciones 11' está Rubén, un conductor de ambulancias de Almería que ahora se presenta como “tentador”. La sorpresa se intensifica con Deva, una joven asturiana que llegará a la isla para poner a prueba a las parejas, y con un exconcursante de 'Gran Hermano' que ha pasado de reality a la poesía.

Según La Voz de Almería, El Comercio, El Mundo y MARCA, el elenco suma seis solteros, cada uno con una historia distinta que rompe el estereotipo. Observaremos cómo estos perfiles contrastantes influyen en los vínculos dentro del experimento amoroso, y se preguntará si la diversidad de orígenes desencadenará alianzas o conflictos.