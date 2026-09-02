Barcelona: Lamine Yamal, contento pese a que no ficharon a Julián

Esa misma jornada, ESPN Deportes resaltó que el joven delantero estaba “contento pese a que no ficharon a Julián Álvarez”, señalando la ausencia de ese refuerzo en el mercado del Barcelona. La entrevista se dio después de la transmisión de la gala de los V Premios AFE, donde Yamal recibió reconocimiento. Posteriormente, Mundo Deportivo publicó la misma jornada la frase de Yamal: “No nos están faltando goles, estoy muy contento con la plantilla que tenemos”. TN y Diario AS repitieron esa idea, subrayando que la falta de goles no es un problema para el conjunto catalán. Semana añadió que los récords se gestionan “muy fácil cuando tienes compañeros que te mantienen con los pies en el suelo, como Álex Baena en la selección o Álvaro Morata”.

La Gala AFE 2025‑26, citada por la Asociación de Futbolistas Españoles, destacó a Yamal entre los premiados. Algunos medios ofrecieron matices diferentes. Yahoo difundió un video en el que Yamal respondía con “palabras claras” al fracaso del fichaje de Julián Álvarez, mientras MARCA citaba al delantero diciendo que “obviamente es un gran jugador, pero…”; el énfasis cambió de la ausencia a la calidad del jugador. El Desmarque, por su parte, introdujo una anécdota sobre “vaciles con la compra de un pulpo y un perro para Inés García”, distanciando el tono de los otros reportes. La situación actual muestra a Barcelona sin el refuerzo de Julián Álvarez, pero con una plantilla que, según Yamal, mantiene suficiente capacidad goleadora.

El jugador sigue recibiendo elogios y premios, como la mención en la gala de los V Premios AFE y la presencia de compañeros como Patri Guijarro, quien fue galardonada como mejor jugadora de la Liga F según mallorcadiario.com. El objetivo declarado del equipo sigue siendo ganar todos los títulos, con la presión puesta sobre la directiva para futuros fichajes. Lo que seguirá observándose son las decisiones del club en la próxima ventana de fichajes y cualquier declaración oficial de la dirección sobre la intención de seguir persiguiendo a Julián Álvarez u otros atacantes. Además, la continuidad de los jóvenes talentos premiados en la gala AFE y su rendimiento en la temporada podrían influir en la percepción pública del proyecto deportivo del Barcelona.