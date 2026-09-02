Barcelona: Lamine Yamal, contento pese a que no ficharon a Julián
Lamine Yamal celebra la plantilla del Barcelona mientras el fichaje fallido de Julián Álvarez encendió el debate
Cobertura (18)
- Lamine Yamal, al frente del grupo de jugadores del Barça que celebra el fracaso con Julián Álvarez El Nacional.cat · hace 22 h
- Lamine Yamal lidera una noche de estrellas en los Premios AFE Diario AS · hace 22 h
- Lamine Yamal dijo de Julian Álvarez: "Al Barça ciertamente no le faltan goles..." Vietnam.vn · hace 22 h
- Rechazó la comparación con el trío del Real Madrid: Yamal se lleva el premio al mejor de LaLiga Goal.com · hace 22 h
- Lamine Yamal: "Queremos ganarlo todo" MARCA · hace 22 h
- Lamine: "No nos están faltando goles, estoy muy contento con la plantilla que tenemos" Mundo Deportivo · hace 22 h
- Lamine Yamal y Patri Guijarro, estrellas de los Premios AFE Menorca - Es diari · hace 22 h
- Vídeo: Yamal responde con palabras claras al fracaso del fichaje de Julián Álvarez Yahoo · hace 22 h
- Gala de los V Premios AFE: futbolistas, valores y emoción en una jornada inolvidable AFE - Asociación de Futbolistas Españoles · hace 22 h
- Lamine sobre Julián Álvarez: "Goles no están faltando, obviamente es un gran jugador, pero..." MARCA · hace 22 h
- Patri Guijarro, premiada como mejor jugadora de la Liga F en el pasado curso mallorcadiario.com · hace 22 h
- Qué dijo Lamine Yamal sobre Julián Álvarez tras el pase frustrado del Atlético de Madrid al Barcelona TN · hace 22 h
- Lamine: “¿Julián? Goles no nos faltan...” Diario AS · hace 22 h
- Lamine Yamal: "Los récords se gestionan muy fácil cuando tienes compañeros que te mantienen con los pies en el suelo, como Álex Baena en la selección o Álvaro Morata" Semana · hace 22 h
- Lamina Yamal, sus vaciles con la compra de un pulpo y un perro para Inés García: "Nunca lo que yo quiero" El Desmarque · hace 22 h
- Dos alavesistas premiados por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) Norte Exprés | Noticias de Vitoria-Gasteiz y Álava. · hace 22 h
- Gala AFE 2025-26, en directo: Lamine Yamal, Morata y Baena, entre los premiados MARCA · hace 22 h
- Barcelona: Lamine Yamal, contento pese a que no ficharon a Julián ESPN Deportes · hace 22 h
El resumen
Esa misma jornada, ESPN Deportes resaltó que el joven delantero estaba “contento pese a que no ficharon a Julián Álvarez”, señalando la ausencia de ese refuerzo en el mercado del Barcelona. La entrevista se dio después de la transmisión de la gala de los V Premios AFE, donde Yamal recibió reconocimiento. Posteriormente, Mundo Deportivo publicó la misma jornada la frase de Yamal: “No nos están faltando goles, estoy muy contento con la plantilla que tenemos”. TN y Diario AS repitieron esa idea, subrayando que la falta de goles no es un problema para el conjunto catalán. Semana añadió que los récords se gestionan “muy fácil cuando tienes compañeros que te mantienen con los pies en el suelo, como Álex Baena en la selección o Álvaro Morata”.
La Gala AFE 2025‑26, citada por la Asociación de Futbolistas Españoles, destacó a Yamal entre los premiados. Algunos medios ofrecieron matices diferentes. Yahoo difundió un video en el que Yamal respondía con “palabras claras” al fracaso del fichaje de Julián Álvarez, mientras MARCA citaba al delantero diciendo que “obviamente es un gran jugador, pero…”; el énfasis cambió de la ausencia a la calidad del jugador. El Desmarque, por su parte, introdujo una anécdota sobre “vaciles con la compra de un pulpo y un perro para Inés García”, distanciando el tono de los otros reportes. La situación actual muestra a Barcelona sin el refuerzo de Julián Álvarez, pero con una plantilla que, según Yamal, mantiene suficiente capacidad goleadora.
El jugador sigue recibiendo elogios y premios, como la mención en la gala de los V Premios AFE y la presencia de compañeros como Patri Guijarro, quien fue galardonada como mejor jugadora de la Liga F según mallorcadiario.com. El objetivo declarado del equipo sigue siendo ganar todos los títulos, con la presión puesta sobre la directiva para futuros fichajes. Lo que seguirá observándose son las decisiones del club en la próxima ventana de fichajes y cualquier declaración oficial de la dirección sobre la intención de seguir persiguiendo a Julián Álvarez u otros atacantes. Además, la continuidad de los jóvenes talentos premiados en la gala AFE y su rendimiento en la temporada podrían influir en la percepción pública del proyecto deportivo del Barcelona.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (93% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Respuestas rápidas
¿Quién es Lamine Yamal?
Es un delantero del Barcelona que ha sido citado en varios medios como satisfecho con la plantilla y premiado en la gala de los V Premios AFE.
¿Qué ocurrió con el intento de fichar a Julián Álvarez?
Según los informes, el fichaje no se concretó; Yamal expresó que está contento pese a la ausencia y habló de la calidad del jugador sin que el Barcelona lo haya asegurado.
¿Cómo se reconoció a los jugadores de Barcelona en los V Premios AFE?
La Asociación de Futbolistas Españoles anunció que Lamine Yamal, Álvaro Morata y Alex Baena fueron premiados, y Patri Guijarro recibió el galardón de mejor jugadora de la Liga F según mallorcadiario.com.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Flick: "No creo que Barcelona fiche a nadie más, pero veremos"
Flick asegura que Barcelona no fichará más, pero deja la puerta abierta a decisiones de último momento.
Raphinha humilla a Mbapé en la lucha por el Pichichi: tabla de goleadores de LaLiga
Raphinha deja a Mbappé atrás y lidera el Pichichi tras doblete histórico contra el Rayo Vallecano
Jonathan David se acerca a Atlético pero no afecta a Julián Álvarez
Atlético acelera por Jonathan David, pero su llegada no amenaza la posición de Julián Álvarez
Barcelona: Flick confirma debut de Rodri y habla de Balde y Lamine
Flick confirma el esperado debut de Rodri mientras Gavi se mantiene ausente, una jugada sorpresa en la carrera por la tercera Liga consecutiva.
Champions League: ¿Cuándo y a qué hora es el Sorteo?
El sorteo de la Champions 2026‑27 reunirá a 36 equipos, con cinco clubes españoles y el regreso del Betis después de 21 años.
Lamine Yamal preocupa: destapan motivo de su rareza y señalan que está “destrozado”
La extraña seriedad de Lamine Yamal, calificado como 'destrozado', pone en jaque el futuro del talento del Barça