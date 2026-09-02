Israel destruyó otro túnel en Gaza: ya neutralizó más de 26 kilómetros desde el alto el fuego

Más de 26 kilómetros de túneles subterráneos han sido neutralizados por Israel desde el alto el fuego firmado en Gaza, según informó Infobae. El primer ministro Benjamin Netanyahu, citado por teleSUR, Yahoo y France 24, anunció la continuidad de los ataques israelíes en Gaza y respaldó la ocupación del territorio, afirmando que Israel no se retirará del 60 % que controla.

Su mensaje subraya la política de presión militar sostenida, pese a las críticas internacionales. Los habitantes de Gaza, enfrentados a la pérdida de infraestructuras bajo tierra, siguen expuestos a la violencia y a restricciones de movimiento.

La destrucción sistemática de la red de túneles sugiere que Israel mantendrá su ofensiva hasta lograr sus objetivos de seguridad, sin indicar planes de cese próximo. Observadores internacionales seguirán evaluando la evolución del conflicto.