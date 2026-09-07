Anselmi: “No podemos competir a ratos, hay que hacerlo hasta el final”

Un día después, la cobertura de AP News informó que Real Sociedad consiguió un triunfo dramático gracias a un gol tardío de Luka Sučić, mientras ESPN Deportes y MARCA confirmaron la victoria del visitante en el estadio Martínez Valero. Mientras algunos medios, como MARCA y Mundo Deportivo, describieron el partido como una muestra de la \"locura\" y la \"jerarquía\" de la plantilla de Real Sociedad, otros, como Mundo Deportivo en su nota sobre \"Rino\", enfocaron la atención en aspectos tácticos del juego. No se halló contradicción directa en los hechos reportados, pero la diferencia de enfoque muestra la variedad de narrativas que acompañan al mismo encuentro.

Tras la derrota, el sitio oficial de Real Sociedad anunció el \"siguiente desafío\", indicando que el equipo se prepara para continuar su marcha en la tabla. En paralelo, la información previa de Elche subrayó la \"ilusión y la necesidad de volver a ganar\", reflejando la intención del club de revertir la situación en los próximos partidos. El episodio también coincidió con la celebración del 50 aniversario del estadio Martínez Valero, mencionado por Yahoo y Elche CF, lo que añadió una nota festiva al día deportivo.

Con la derrota y el aniversario en marcha, Elche deberá enfocarse en sus próximos compromisos para intentar recuperar puntos y evitar mayores complicaciones en la clasificación.