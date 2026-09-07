Anselmi: “No podemos competir a ratos, hay que hacerlo hasta el final”
Elche pierde frente a Real Sociedad mientras su entrenador advierte sobre la necesidad de competir de lleno
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El resumen
Un día después, la cobertura de AP News informó que Real Sociedad consiguió un triunfo dramático gracias a un gol tardío de Luka Sučić, mientras ESPN Deportes y MARCA confirmaron la victoria del visitante en el estadio Martínez Valero. Mientras algunos medios, como MARCA y Mundo Deportivo, describieron el partido como una muestra de la \"locura\" y la \"jerarquía\" de la plantilla de Real Sociedad, otros, como Mundo Deportivo en su nota sobre \"Rino\", enfocaron la atención en aspectos tácticos del juego. No se halló contradicción directa en los hechos reportados, pero la diferencia de enfoque muestra la variedad de narrativas que acompañan al mismo encuentro.
Tras la derrota, el sitio oficial de Real Sociedad anunció el \"siguiente desafío\", indicando que el equipo se prepara para continuar su marcha en la tabla. En paralelo, la información previa de Elche subrayó la \"ilusión y la necesidad de volver a ganar\", reflejando la intención del club de revertir la situación en los próximos partidos. El episodio también coincidió con la celebración del 50 aniversario del estadio Martínez Valero, mencionado por Yahoo y Elche CF, lo que añadió una nota festiva al día deportivo.
Con la derrota y el aniversario en marcha, Elche deberá enfocarse en sus próximos compromisos para intentar recuperar puntos y evitar mayores complicaciones en la clasificación.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (70% respaldado) Actualizado hace 6 h.
Respuestas rápidas
¿Qué expresó Martín Anselmi sobre el rendimiento del equipo?
Declaró que \"No podemos competir a ratos, hay que hacerlo hasta el final\" en declaraciones citadas por Diario AS y TeleElx.
¿Cómo terminó el partido entre Elche y Real Sociedad?
Real Sociedad ganó con un gol tardío de Luka Sučić, según AP News y la confirmación de ESPN Deportes y MARCA.
¿Se menciona algún evento especial en el estadio durante el encuentro?
Sí, Yahoo y Elche CF señalaron la celebración del 50 aniversario del estadio Martínez Valero.
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