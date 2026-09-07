Emiratos Árabes Unidos creará corredores alternativos para blindar sus exportaciones ante la guerra entre Estados Unidos e Irán

La decisión se produce en el contexto de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán, que ha suscitado temores de que las exportaciones emiratíes sean “secuestradas” o convertidas en “rehenes”. El Periódico de la Energía y portalportuario.cl repiten que la guerra no comprometerá la entrega de gas y petróleo.

Sin embargo, la información disponible es limitada. Estas ausencias dejan pendiente la evaluación de la capacidad real de los corredores para mitigar el impacto del conflicto entre EE.UU. e Irán.