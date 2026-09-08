AAA contrata empresa para sembrar nubes en las zonas de los embalses Carraízo y La Plata

La escasez ha afectado el consumo doméstico y la agricultura, generando preocupación en la población. Las autoridades locales alertan que la sequía podría persistir durante varios meses si no se implementan medidas adicionales.

El organismo AAA ha respondido mediante la contratación de una empresa de Texas especializada en la siembra de nubes, destinando $400,000 para operar sobre las cuencas de los dos embalses. La medida busca inducir lluvias artificiales y reponer los recursos hídricos antes de que la sequía empeore.

El Nuevo Día indica que las áreas objetivo son los alrededores de Carraízo y La Plata. La efectividad del método aún no se ha demostrado, por lo que la pregunta sigue abierta: ¿logrará la intervención elevar la precipitación suficiente para aliviar la crisis hídrica?