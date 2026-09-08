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AAA contrata empresa para sembrar nubes en las zonas de los embalses Carraízo y La Plata

Ante la sequía que azota a Puerto Rico, AAA invierte $400,000 en una empresa texana para sembrar nubes sobre los embalses Carraízo y La Plata.

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El resumen

La escasez ha afectado el consumo doméstico y la agricultura, generando preocupación en la población. Las autoridades locales alertan que la sequía podría persistir durante varios meses si no se implementan medidas adicionales.

El organismo AAA ha respondido mediante la contratación de una empresa de Texas especializada en la siembra de nubes, destinando $400,000 para operar sobre las cuencas de los dos embalses. La medida busca inducir lluvias artificiales y reponer los recursos hídricos antes de que la sequía empeore.

El Nuevo Día indica que las áreas objetivo son los alrededores de Carraízo y La Plata. La efectividad del método aún no se ha demostrado, por lo que la pregunta sigue abierta: ¿logrará la intervención elevar la precipitación suficiente para aliviar la crisis hídrica?

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Respuestas rápidas

¿Cuánto pagó AAA a la empresa de Texas para la siembra de nubes?

AAA pagó $400,000 a la compañía de Texas, según NotiCel y elvocero.com.

¿En qué zonas específicas se está realizando la siembra de nubes?

La iniciativa se concentra en los embalses Carraízo y La Plata, como indica El Nuevo Día.

¿Cuál es el objetivo principal del programa de siembra de nubes?

El objetivo es inducir precipitaciones artificiales para aliviar la escasez de agua durante la sequía, según Telemanado Puerto Rico y Primera Hora.

Temas

AAA Texas siembra de nubes Carraízo La Plata Puerto Rico

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