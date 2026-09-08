Antonela Roccuzzo sorprendió al mostrar qué libros está leyendo: el inesperado vínculo con una exitosa serie
Antonela Roccuzzo vuelve a la lectura y enlaza sus libros con la serie más trendy, reactivando su presencia tras el retiro de Messi.
Respuestas rápidas
¿Qué género literario ha elegido Antonela Roccuzzo recientemente?
Ha pasado del romance universitario a la fantasía juvenil, según lo reportado por Canal C e Infobae.
¿Cómo relaciona sus lecturas con la serie de éxito?
Los libros forman parte de la saga que combina amor, sanación y amistad, y que ha sido señalada como tendencia por Caras y Clarín.com.
¿Qué otra actividad pública ha realizado tras el retiro de Messi?
Publicó una foto con un look deportivo en tonos off‑white y negro, informó TN.
El resumen
Canal C informó que la actriz dejó atrás el romance universitario para adentrarse en la fantasía juvenil, mientras Caras y Clarín.com destacaron que la saga combina amor, sanación y amistad y se ha convertido en tendencia. Infobae y TN también señalaron que, justo después del retiro de Leo Messi de la Selección, Roccuzzo reapareció con un look deportivo off‑white y negro.
Los seguidores de la familia Messi y los lectores de la saga son los principales interesados, pues esperan más recomendaciones y posibles colaboraciones. Los próximos días podrían mostrar nuevas publicaciones de Roccuzzo sobre sus lecturas, alimentando la conversación en redes y medios.
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Cobertura (6)
- Antonela Roccuzzo sorprendió a todos al mostrar qué libros lee hoy: del romance que es furor a la trilogía de fantasía La Nación · hace 12 h
- Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura: del romance universitario a la fantasía juvenil Canal C · hace 12 h
- Antonella Rocuzzo se sumó a la saga de libros que es tendencia y que mezcla amor, sanación y amistad Caras · hace 12 h
- Antonela Roccuzzo retomó su pasión por la lectura con un nuevo género: del romance universitario a la fantasía juvenil Infobae · hace 12 h
- Luego del retiro de Leo Messi de la Selección, Antonela Roccuzzo reapareció en redes con look sporty off white y negro TN · hace 12 h
- Antonela Roccuzzo sorprendió al mostrar qué libros está leyendo: el inesperado vínculo con una exitosa serie Clarin.com · hace 12 h
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