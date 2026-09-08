Antonela Roccuzzo sorprendió al mostrar qué libros está leyendo: el inesperado vínculo con una exitosa serie

Canal C informó que la actriz dejó atrás el romance universitario para adentrarse en la fantasía juvenil, mientras Caras y Clarín.com destacaron que la saga combina amor, sanación y amistad y se ha convertido en tendencia. Infobae y TN también señalaron que, justo después del retiro de Leo Messi de la Selección, Roccuzzo reapareció con un look deportivo off‑white y negro.

Los seguidores de la familia Messi y los lectores de la saga son los principales interesados, pues esperan más recomendaciones y posibles colaboraciones. Los próximos días podrían mostrar nuevas publicaciones de Roccuzzo sobre sus lecturas, alimentando la conversación en redes y medios.