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Antonela Roccuzzo sorprendió al mostrar qué libros está leyendo: el inesperado vínculo con una exitosa serie

Antonela Roccuzzo vuelve a la lectura y enlaza sus libros con la serie más trendy, reactivando su presencia tras el retiro de Messi.

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Respuestas rápidas

¿Qué género literario ha elegido Antonela Roccuzzo recientemente?

Ha pasado del romance universitario a la fantasía juvenil, según lo reportado por Canal C e Infobae.

¿Cómo relaciona sus lecturas con la serie de éxito?

Los libros forman parte de la saga que combina amor, sanación y amistad, y que ha sido señalada como tendencia por Caras y Clarín.com.

¿Qué otra actividad pública ha realizado tras el retiro de Messi?

Publicó una foto con un look deportivo en tonos off‑white y negro, informó TN.

El resumen

Canal C informó que la actriz dejó atrás el romance universitario para adentrarse en la fantasía juvenil, mientras Caras y Clarín.com destacaron que la saga combina amor, sanación y amistad y se ha convertido en tendencia. Infobae y TN también señalaron que, justo después del retiro de Leo Messi de la Selección, Roccuzzo reapareció con un look deportivo off‑white y negro.

Los seguidores de la familia Messi y los lectores de la saga son los principales interesados, pues esperan más recomendaciones y posibles colaboraciones. Los próximos días podrían mostrar nuevas publicaciones de Roccuzzo sobre sus lecturas, alimentando la conversación en redes y medios.

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Antonela Roccuzzo lectura fantasía juvenil Lionel Messi serie exitosa

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