Messi, muy cerca de ser el máximo accionista del Eldense
Messi está a punto de convertirse en el mayor accionista del Eldense, despertando una fiebre de expectación en el fútbol español.
El resumen
Según informes de MARCA y Diario AS, Messi ha llegado a un principio de acuerdo para comprar el Eldense, equipo de la Segunda División española. La propuesta incluiría la adquisición de la mayoría de acciones del club, lo que le permitiría influir en la dirección deportiva y administrativa.
La negociación se produce mientras el club busca estabilizar su situación financiera y deportiva. La expectativa ahora se centra en si la participación de Messi impulsará al Eldense a ascender a Primera División y cómo afectará a su estructura de propiedad inmediata.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 9 h.
Cobertura (11)
- Messi alcanza un principio de acuerdo para convertirse en el máximo accionista del Eldense EL PAÍS · hace 12 h
- Lionel Messi, a punto de protagonizar una sensacional compra del club español CD Eldense mientras la estrella del Inter Miami amplía su imperio empresarial Yahoo · hace 12 h
- Messi negocia la compra del CD Eldense, club de dueña colombiana y fundado por hinchas del Barcelona Bloomberg Línea · hace 12 h
- Messi llegó a un principio de acuerdo para comprar un club de la segunda división española La Nación · hace 12 h
- Messi negocia la compra del Eldense de Segunda División, que será su segundo club en España El Mundo · hace 12 h
- El rival del Sporting de Gijón: Leo Messi alcanza un principio de acuerdo para la compra del Eldense El Comercio · hace 12 h
- Messi alcanza un principio de acuerdo para comprar el Eldense, de Segunda división MARCA · hace 12 h
- Messi llega a principio de acuerdo: Compra a equipo español LaPrensa.hn · hace 12 h
- Messi podría convertirse en el máximo accionista del club español Eldense Telemundo Miami (51) · hace 12 h
- Messi llega a un principio de acuerdo para comprar el Eldense Diario AS · hace 12 h
- Messi, muy cerca de ser el máximo accionista del Eldense ESPN Deportes · hace 12 h
Respuestas rápidas
¿Qué papel tendría Messi en el Eldense según los informes?
Los encabezados indican que Messi negociaría la compra de la mayoría de acciones, lo que lo posicionaría como máximo accionista, sin especificar un rol operativo.
¿En qué categoría compite el Eldense?
Eldense es un club que juega en la Segunda División del fútbol español.
¿Qué medios han confirmado la cercanía del acuerdo?
MARCA, LaPrensa.hn, Telemundo Miami, Diario AS y ESPN Deportes han reportado que el acuerdo está muy próximo a concretarse.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Antonela Roccuzzo sorprendió al mostrar qué libros está leyendo: el inesperado vínculo con una exitosa serie
Antonela Roccuzzo vuelve a la lectura y enlaza sus libros con la serie más trendy, reactivando su presencia tras el retiro de Messi.
Lionel Messi anuncia su retiro de la selección argentina: "Me vacié, ya no tengo más para dar"
El adiós del capitán albiceleste a los 39 años sacude la pasión futbolera de Argentina.
Messi dará guerra a Cristiano Ronaldo en la carrera por el gol 1.000 pese a la crisis del Inter Miami
Lionel Messi mantiene su lucha con Cristiano Ronaldo por alcanzar la cifra histórica de los mil goles a pesar de la situación del Inter Miami.
Philadelphia vs Inter Miami en vivo: resultado de Messi y goles en MLS 2026, en directo
El VAR y un nuevo tanto de Lionel Messi definen el empate entre Inter Miami y Philadelphia Union en la MLS 2026.
Novak Djokovic eligió a su preferido de esta generación: "Me veo reflejado en él"
Novak Djokovic eligió públicamente a Jannik Sinner como su preferido de la nueva generación.
Tras un penal que erró Lionel Messi, el Inter Miami sufrió una goleada ante Nashville: perdió 4-1 por la MLS
Messi falla el penalti y Nashville humilla al Inter Miami 4-1, dejando al club sin opciones de liderato