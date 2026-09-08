Messi, muy cerca de ser el máximo accionista del Eldense

Según informes de MARCA y Diario AS, Messi ha llegado a un principio de acuerdo para comprar el Eldense, equipo de la Segunda División española. La propuesta incluiría la adquisición de la mayoría de acciones del club, lo que le permitiría influir en la dirección deportiva y administrativa.

La negociación se produce mientras el club busca estabilizar su situación financiera y deportiva. La expectativa ahora se centra en si la participación de Messi impulsará al Eldense a ascender a Primera División y cómo afectará a su estructura de propiedad inmediata.