El OIEA confirmó que el reactor nuclear secreto de Assad en Siria estaba diseñado para producir armas atómicas

Según informó Infobae, el OIEA subrayó que el diseño del reactor permite la producción de material fisionable, una capacidad que plantea serias preocupaciones de proliferación. Notimérica y la cadena RFI enfatizan que la revelación afecta directamente al régimen de Assad, a los países vecinos y a la comunidad internacional, que vigilan estrechamente cualquier avance nuclear en Oriente Medio.

Las potencias occidentales y Rusia, presentes en el Consejo de Seguridad, deberán ahora considerar opciones diplomáticas y posibles sanciones. El OIEA prevé presentar su informe al Consejo de Seguridad de la ONU en los próximos días, lo que podría desencadenar deliberaciones sobre medidas de control y posibles inspecciones adicionales en territorio sirio.

Asimismo, los estados miembros del régimen nuclear podrían solicitar evaluaciones sobre la capacidad de la instalación para producir material de armas, mientras la diplomacia busca evitar una escalada.