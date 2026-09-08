Tigres pone la mira en Emiliano Gómez a horas del cierre del mercado

Con pocas horas restantes antes del cierre del mercado de fichajes, Tigres busca reforzar su delantera y ha puesto la mira en el delantero Emiliano Gómez. La prensa mexicana señala que el club está negociando su posible salida del Puebla para incorporarlo de inmediato. Al mismo tiempo, se menciona también el interés en el atacante conocido como 'Memote' Martínez, lo que complica la estrategia de contratación. Según ESPN Deportes y Fox Sports México, la alternativa de Tigres en la posición de delantero está centrada en Gómez, mientras que Excélsior y MARCA describen la situación como una 'compra de pánico' que podría afectar a Pumas.

Diario Cambio informa que la estrella del Puebla estaría dispuesta a dejar el club, y TV Azteca destaca el perfil del jugador como un posible gran fichaje de la Liga BBVA MX. El próximo paso será la concreción de los acuerdos antes del cierre oficial del mercado; si Tigres logra cerrar la transferencia de Gómez, el club deberá decidir si también asegura a Martínez. La presión sobre Pumas, mencionado por MARCA, sugiere que podría perder una pieza clave si el proceso se completa. La situación mantiene a los observadores atentos a cualquier anuncio oficial en los últimos minutos del periodo de fichajes.

En resumen, la carrera por Emiliano Gómez y Memote Martínez muestra la urgencia de Tigres por reforzar su ataque justo antes del cierre del mercado. La cobertura de medios como ESPN Deportes, Fox Sports México y Mediotiempo indica que las negociaciones están en etapas avanzadas, pero aún no se ha emitido confirmación oficial. Los aficionados y analistas seguirán de cerca los comunicados de la directiva del club y de la Liga para confirmar si los fichajes se materializan en los últimos momentos del periodo.