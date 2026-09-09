Laporta, sobre quejas del Madrid: "Mientras no se pasen de la raya"
Laporta elogia a Lamine Yamal como genio del Balón de Oro mientras advierte al Madrid que sus quejas deben mantenerse respetuosas
El resumen
En Cadena SER, Yahoo y SPORT Laporta calificó a Lamine Yamal de "genio" y expresó que le encantaría verlo ganar el Balón de Oro, añadiendo que su nominación es más que merecida. En as.com, Mundo Deportivo, MARCA y ESPN Deportes abordó las protestas del Real Madrid, asegurando que mientras se mantengan dentro del respeto y no se "pasen de la raya", no habrá inconveniente.
Los comentarios afectan directamente a Lamine Yamal, que se perfila como favorito al premio, y al Real Madrid, cuyas quejas disciplinarias quedan bajo la condición de respeto establecida por Laporta. La próxima fase será la votación oficial del Balón de Oro y la posible reacción de Mourinho o del cuerpo arbitral, que se observará en los siguientes informes en el panorama deportivo.
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Cobertura (9)
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Respuestas rápidas
¿Qué elogios hizo Laporta a Lamine Yamal?
Laporta lo describió como "genio", uno de los favoritos al Balón de Oro y dijo que le encantaría que lo ganara.
¿Cuál es la postura de Laporta respecto a las quejas del Real Madrid?
Aseguró que mientras las quejas se expresen con respeto y sin pasarse de la raya, no habrá problema.
¿Qué opinó Laporta sobre Pedri y Raphinha?
Indicó que le sabe mal que Pedri y Raphinha no estén nominados para el Balón de Oro.
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