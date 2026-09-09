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Laporta, sobre quejas del Madrid: "Mientras no se pasen de la raya"

Laporta elogia a Lamine Yamal como genio del Balón de Oro mientras advierte al Madrid que sus quejas deben mantenerse respetuosas

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El resumen

En Cadena SER, Yahoo y SPORT Laporta calificó a Lamine Yamal de &quot;genio&quot; y expresó que le encantaría verlo ganar el Balón de Oro, añadiendo que su nominación es más que merecida. En as.com, Mundo Deportivo, MARCA y ESPN Deportes abordó las protestas del Real Madrid, asegurando que mientras se mantengan dentro del respeto y no se &quot;pasen de la raya&quot;, no habrá inconveniente.

Los comentarios afectan directamente a Lamine Yamal, que se perfila como favorito al premio, y al Real Madrid, cuyas quejas disciplinarias quedan bajo la condición de respeto establecida por Laporta. La próxima fase será la votación oficial del Balón de Oro y la posible reacción de Mourinho o del cuerpo arbitral, que se observará en los siguientes informes en el panorama deportivo.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿Qué elogios hizo Laporta a Lamine Yamal?

Laporta lo describió como "genio", uno de los favoritos al Balón de Oro y dijo que le encantaría que lo ganara.

¿Cuál es la postura de Laporta respecto a las quejas del Real Madrid?

Aseguró que mientras las quejas se expresen con respeto y sin pasarse de la raya, no habrá problema.

¿Qué opinó Laporta sobre Pedri y Raphinha?

Indicó que le sabe mal que Pedri y Raphinha no estén nominados para el Balón de Oro.

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