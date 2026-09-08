Julián Quiñones lo dejó fuera del Balón de Oro 2026 y Barcelona está en llamas
Barcelona arde de polémica: Julián Quiñones nominó al Balón de Oro mientras Pedri y Raphinha fueron excluidos.
El resumen
Julián Quiñones figura entre los nominados al Balón de Oro 2026, pero sus compañeros del Barcelona, Pedri y Raphinha, fueron excluidos de la lista de 30. La noticia proviene de OneFootball y se repite en Diez.HN, que destaca la sorpresa de que el propio club aparezca "en llamas" por la ausencia de dos de sus estrellas. Esta contradicción cuestiona la valoración del desempeño del conjunto catalán.
FOX Deportes mostró que, a pesar de la exclusión, Raphinha posee estadísticas típicas de candidato, mientras Yahoo describió la situación como una injusticia que despierta sentimientos encontrados en Cataluña. as.com calificó a Pedri como "el gran olvidado" entre las sorpresas del Balón de Oro. Por su parte, Los Angeles Times presentó la lista completa, encabezada por Dembélé, Kane, Mbappé y Messi, con la futbolista femenina Putellas liderando la categoría femenina. La polémica se complica porque la lista oficial incluye a varios jugadores de élite mundial, lo que sugiere una competencia extremadamente reñida.
La cobertura no detalla los criterios de selección, por lo que la exclusión de Pedri y Raphinha sigue sin aclararse. Se vigilará si la reacción en Cataluña impulsa debates sobre la transparencia del proceso de nominación.
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Cobertura (10)
- Pedri y Raphinha, fuera de la lista de 30 del Balón de Oro 2026 OneFootball · hace 1 d
- Raphinha tiene números de candidato al Ballon d’Or FOX Deportes · hace 1 d
- Injusticia para el Barcelona: las nominaciones al Balón de Oro despiertan sentimientos encontrados en Cataluña Yahoo · hace 1 d
- Las sorpresas del Balón de Oro: Pedri, el gran olvidado as.com · hace 1 d
- Julián Quiñones lo dejó fuera del Balón de Oro 2026 y Barcelona está en llamas Diez.HN · hace 1 d
- Balón de Oro 2026, lista de nominados y cómo ver la gala azcentral.com and The Arizona Republic · hace 1 d
- Dembélé, Kane, Mbappé y Messi encabezan lista al Balón de Oro; Putellas lidera a las mujeres Los Angeles Times · hace 1 d
- Julián Quiñones, entre los nominados al Balón de Oro 2026 ESPN Deportes · hace 1 d
- De la hazaña en la Copa del Mundo al Balón de Oro como mejor arquero: Vozinha y la lección de que "todo valió la pena" marca usa · hace 1 d
- Vozinha, el héroe de Cabo Verde en el Mundial, emocionado al ser nominado al Balón de Oro como mejor portero El Tiempo · hace 1 d
Respuestas rápidas
¿Quiénes lideran la lista masculina del Balón de Oro 2026?
Según Los Angeles Times, la lista está encabezada por Dembélé, Kane, Mbappé y Messi.
¿Qué dice la cobertura sobre la exclusión de Pedri y Raphinha?
OneFootball indica que ambos están fuera de la lista de 30; as.com los califica como "sorpresas" y Yahoo habla de una injusticia que genera sentimientos encontrados en Cataluña.
¿Qué repercusión tiene la nominación de Julián Quiñones para el Barcelona?
Diez.HN señala que Quiñones está entre los nominados mientras el club enfrenta críticas por la ausencia de sus otras estrellas, creando una sensación de "Barcelona en llamas".
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