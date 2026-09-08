Julián Quiñones lo dejó fuera del Balón de Oro 2026 y Barcelona está en llamas

Julián Quiñones figura entre los nominados al Balón de Oro 2026, pero sus compañeros del Barcelona, Pedri y Raphinha, fueron excluidos de la lista de 30. La noticia proviene de OneFootball y se repite en Diez.HN, que destaca la sorpresa de que el propio club aparezca "en llamas" por la ausencia de dos de sus estrellas. Esta contradicción cuestiona la valoración del desempeño del conjunto catalán.

FOX Deportes mostró que, a pesar de la exclusión, Raphinha posee estadísticas típicas de candidato, mientras Yahoo describió la situación como una injusticia que despierta sentimientos encontrados en Cataluña. as.com calificó a Pedri como "el gran olvidado" entre las sorpresas del Balón de Oro. Por su parte, Los Angeles Times presentó la lista completa, encabezada por Dembélé, Kane, Mbappé y Messi, con la futbolista femenina Putellas liderando la categoría femenina. La polémica se complica porque la lista oficial incluye a varios jugadores de élite mundial, lo que sugiere una competencia extremadamente reñida.

La cobertura no detalla los criterios de selección, por lo que la exclusión de Pedri y Raphinha sigue sin aclararse. Se vigilará si la reacción en Cataluña impulsa debates sobre la transparencia del proceso de nominación.