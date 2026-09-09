¿Por qué Dalvin La Melodía arrasa en Puerto Rico?

A pesar de que muchos esperaban que una sola noche fuera una discoteca, Dalvin “La Melodía” logró vender las seis funciones programadas, llenándolas por completo, según El Nuevo Día. Noticel.com celebra el histórico respaldo a sus conciertos, mientras que Más Vip cita al artista diciendo que “trabajamos en silencio y dejamos que el éxito haga ruido”.

Primerahora.com destaca el nuevo récord de ventas en el Coca‑Cola Music Hall, y El Vocero explora las razones detrás del fenómeno que arrasa en la isla. La cobertura sugiere que el cantante continuará programando más fechas, impulsado por la demanda que ya ha roto récords de asistencia.

Observadores de la escena local esperan que los próximos eventos mantengan la tendencia de venta total y contribuyan a consolidar su posición en el mercado musical puertorriqueño.