Revelan desde España que América busca fichar a David Alaba como reemplazo de Sebastián Cáceres
Club América busca a David Alaba como sustituto de Sebastián Cáceres, una transferencia que podría redefinir su defensa
Cobertura (8)
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El resumen
Club América se perfila como posible beneficiario de una de las transferencias más sonadas del fútbol mundial: la llegada del defensa David Alaba. El interés del club mexicano se centra en sustituir a Sebastián Cáceres, cuya posición en la línea defensiva quedaría amenazada por la incorporación del exjugador del Bayern Munich y del Real Madrid. Según informó 88.9 Noticias y Sports Illustrated, el análisis del fichaje ya está en marcha, describiéndose como una “posibilidad real” y una “bomba” por 365Scores.
Récord también señaló que el América está considerando al exestrella de Bayern Munich y Real Madrid. Bitbol añadió que Mourinho fue quien eliminó a Alaba del Real Madrid, mientras que Águilas Monumental indicó que la información proviene de fuentes en España. TUDN reforzó la idea de que el defensa mundial se sitúa como un refuerzo potencial.
La conversación se ha centrado en la viabilidad del traspaso y en la repercusión que tendría sobre la plantilla defensiva del América. Hasta el momento, ninguna de las partes ha confirmado oficialmente el acuerdo, y la situación sigue en fase de análisis, según la cobertura de Bitbol y TUDN. El club mexicano mantiene abierta la opción de reforzar su defensa antes del próximo torneo.
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Respuestas rápidas
¿Qué club muestra interés en fichar a David Alaba?
Club América está analizando la posible contratación de David Alaba.
¿Para qué posición se contempla a Alaba en el América?
Se menciona como posible reemplazo de Sebastián Cáceres en la defensa.
¿Qué indica la cobertura sobre la probabilidad del fichaje?
Algunas fuentes describen la posibilidad como "real" y "bomba", pero ninguna confirmación oficial está disponible.
Velocidad
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