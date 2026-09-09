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Revelan que Puebla va por José Zúñiga de América para reemplazar a Emiliano Gómez

Puebla apunta a José Zúñiga del América como sustituto inmediato de Emiliano Gómez, cuyo traspaso a Tigres sacude el mercado mexicano

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El resumen

Según Águilas Monumental y Nación Fútbol, la iniciativa surge tras la venta de Gómez, que dejó un vacío en la delantera poblana. Foxsports.com.mx menciona que Zúñiga sigue recuperándose de una operación de rodilla, pero las negociaciones de préstamo continúan.

Diario Cambio repite que el jugador llegaría como reemplazo directo, mientras MARCA señala que América aún no ha encontrado una salida para uno de sus jugadores borrados después del traspaso. Los informes difieren sobre los términos exactos del préstamo y la condición física definitiva de Zúñiga; ninguno ha confirmado una fecha de cierre ni la respuesta oficial del América.

Asimismo, la naturaleza de la “salida” de Gómez de Puebla a Tigres no se detalla en todas las fuentes. La resolución de estos puntos sigue pendiente.

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Respuestas rápidas

¿Quién es José Zúñiga y por qué es relevante para Puebla?

José Zúñiga, apodado “La Pantera”, es jugador del América que Puebla considera para sustituir a Emiliano Gómez tras su traslado a Tigres.

¿Qué ha provocado que Puebla busque a Zúñiga?

La venta de Emiliano Gómez al Tigres dejó un puesto vacante en la delantera de Puebla, motivando la búsqueda de un reemplazo.

¿Cuál es el estado actual de la negociación?

Las fuentes indican que, pese a la operación de rodilla de Zúñiga, América y Puebla siguen negociando el préstamo, pero no se ha anunciado un acuerdo definitivo.

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