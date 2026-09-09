Revelan que Puebla va por José Zúñiga de América para reemplazar a Emiliano Gómez

Según Águilas Monumental y Nación Fútbol, la iniciativa surge tras la venta de Gómez, que dejó un vacío en la delantera poblana. Foxsports.com.mx menciona que Zúñiga sigue recuperándose de una operación de rodilla, pero las negociaciones de préstamo continúan.

Diario Cambio repite que el jugador llegaría como reemplazo directo, mientras MARCA señala que América aún no ha encontrado una salida para uno de sus jugadores borrados después del traspaso. Los informes difieren sobre los términos exactos del préstamo y la condición física definitiva de Zúñiga; ninguno ha confirmado una fecha de cierre ni la respuesta oficial del América.

Asimismo, la naturaleza de la “salida” de Gómez de Puebla a Tigres no se detalla en todas las fuentes. La resolución de estos puntos sigue pendiente.