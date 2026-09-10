Sebastián Cáceres exhibe el desorden que existe en el futbol mexicano
Las declaraciones de Sebastián Cáceres tras su llegada al Celta de Vigo señalan directamente el desorden del futbol mexicano.
El resumen
Cinco artículos publicados por Montevideo Portal, Récord, TUDN, ESPN Deportes y Mediotiempo abordan la salida del jugador Sebastián Cáceres del club América para integrarse al Celta de Vigo. Durante su presentación oficial, el futbolista expuso la situación de desorden que impera en el futbol mexicano y detalló cómo vivió las negociaciones con su nuevo equipo, además de mencionar los comentarios que le hizo Vecino.
La cobertura mediática destaca las críticas del deportista hacia la Liga MX y su afirmación de encontrarse en el lugar correcto tras dejar la institución americanista. Los medios deportivos registran puntualmente cada una de las declaraciones ofrecidas por el defensor uruguayo durante su comparecencia ante la prensa en España.
El seguimiento informativo no detalla cuáles serán las próximas reacciones de los clubes involucrados ni el impacto específico que tendrán estas declaraciones en el ámbito deportivo nacional e internacional.
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Cobertura (6)
- Ve Cáceres al futbol mexicano más desordenado Reforma · hace 6 h
- Sebastián Cáceres: cómo vivió las duras negociaciones con Celta y lo que le dijo Vecino Montevideo Portal · hace 6 h
- Sebastián Cáceres le tira a la Liga MX tras su llegada al Celta de Vigo Récord · hace 6 h
- El futbol mexicano, ¿desordenado? Esto dijo Cáceres en su presentación con Celta TUDN · hace 6 h
- Sebastián Cáceres tras dejar América: Estoy en el lugar correcto espndeportes.espn.com · hace 6 h
- Sebastián Cáceres exhibe el desorden que existe en el futbol mexicano Mediotiempo · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿A qué equipo llegó Sebastián Cáceres?
El futbolista se incorporó al Celta de Vigo.
¿De qué equipo proviene Sebastián Cáceres?
El jugador dejó al América.
¿Qué aspecto del futbol mexicano señaló el jugador?
Exhibió el desorden que existe en el futbol mexicano tras su llegada al futbol europeo.
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