Ralph Orquín es nuevo jugador de Cruz Azul

El comunicado subraya que el jugador deja Coapa para incorporarse a La Noria, y el anuncio fue rápidamente replicado por otros medios deportivos. Mediotiempo añadió que el futbolista se perfila como un nuevo refuerzo para el conjunto azul, enfatizando su potencial impacto en la ofensiva.

ESPN Deportes corroboró la noticia, confirmando que el fichaje está ya formalizado y que el jugador se integrará a los entrenamientos del equipo en los próximos días. Las distintas descripciones –ex promesa orientada a Europa versus canterano– no generan una contradicción sobre la naturaleza del traspaso; todas coinciden en que el jugador está registrado en Cruz Azul.

Con la firma ya confirmada, Ralph Orquín se incorpora al plantel azul y estará disponible para los partidos del Apertura 2026, según la información disponible.