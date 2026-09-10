Ralph Orquín es nuevo jugador de Cruz Azul
Ralph Orquín, la joya juvenil que dejó América, firma con Cruz Azul para el Apertura 2026
Cobertura (8)
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- Ralph Orquin se convertiría en nuevo refuerzo de Cruz Azul Mediotiempo · hace 9 h
- Ralph Orquín es nuevo jugador de Cruz Azul ESPN Deportes · hace 9 h
El resumen
El comunicado subraya que el jugador deja Coapa para incorporarse a La Noria, y el anuncio fue rápidamente replicado por otros medios deportivos. Mediotiempo añadió que el futbolista se perfila como un nuevo refuerzo para el conjunto azul, enfatizando su potencial impacto en la ofensiva.
ESPN Deportes corroboró la noticia, confirmando que el fichaje está ya formalizado y que el jugador se integrará a los entrenamientos del equipo en los próximos días. Las distintas descripciones –ex promesa orientada a Europa versus canterano– no generan una contradicción sobre la naturaleza del traspaso; todas coinciden en que el jugador está registrado en Cruz Azul.
Con la firma ya confirmada, Ralph Orquín se incorpora al plantel azul y estará disponible para los partidos del Apertura 2026, según la información disponible.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (63% respaldado) Actualizado hace 5 h.
Respuestas rápidas
¿De qué club proviene Ralph Orquín?
Proviene del América.
¿Para qué torneo se ha confirmado su incorporación a Cruz Azul?
Para el Apertura 2026.
¿Qué medios confirmaron el fichaje?
Claro Sports, Al Bat, Récord, Mediotiempo y ESPN Deportes.
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