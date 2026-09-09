Sobornos y $6.7 millones: exempleado de Hacienda se declara culpable
El escándalo de $6.7 millones por sobornos en la Hacienda de Puerto Rico vuelve a centrar la atención en la corrupción fiscal.
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El resumen
El caso, cubierto también por Metro Puerto Rico y Telémundo Puerto Rico, muestra que el empleado aceptó sobornos para anular obligaciones fiscales, lo que provocó pérdidas millonarias para la agencia y debilitó la recaudación estatal. El Nuevo Día describió la acción como una conspiración organizada, mientras que Primera Hora destacó la magnitud del daño financiero y la erosión de la confianza pública en la administración tributaria.
La prensa local subraya que el esquema involucró a varios contribuyentes que buscaban saldar sus deudas mediante pagos ilegítimos. Los fiscales continuarán evaluando el alcance del daño, identificando a los beneficiarios del esquema y reforzarán los controles internos de la Hacienda para prevenir futuros actos de corrupción.
Se espera que el tribunal competente fije una fecha de audiencia en las próximas semanas, manteniendo la atención pública sobre la integridad del sistema tributario.
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Cobertura (6)
- Provocó pérdidas de $6.7 millones: Exempleado de Hacienda se declara culpable por sobornos El Vocero de Puerto Rico · hace 6 h
- Otro exempleado de Hacienda se declara culpable por fraude y aceptar sobornos NotiCel · hace 6 h
- Empleado de Hacienda se declara culpable de aceptar sobornos para eliminar deudas Metro Puerto Rico · hace 6 h
- Empleado de Hacienda se declara culpable por esquema de sobornos de $6.7 millones Telemundo Puerto Rico · hace 6 h
- Cayó otro: exempleado de Hacienda se declara culpable en esquema de conspiración que causó pérdidas millonarias El Nuevo Día · hace 6 h
- Sobornos y $6.7 millones: exempleado de Hacienda se declara culpable Primera Hora · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Cuál fue la cantidad involucrada en el esquema de sobornos?
El esquema involucró $6.7 millones.
¿Qué admitió el exempleado de la Hacienda?
Admitió haber aceptado sobornos para eliminar deudas tributarias y modificar documentos fiscales a favor de los contribuyentes implicados.
¿Qué se espera que ocurra tras la declaración de culpabilidad?
Se abrirá un proceso judicial para determinar sanciones penales, posible restitución de los fondos y reforzar los controles internos de la Hacienda.
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