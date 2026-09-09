Sobornos y $6.7 millones: exempleado de Hacienda se declara culpable

El caso, cubierto también por Metro Puerto Rico y Telémundo Puerto Rico, muestra que el empleado aceptó sobornos para anular obligaciones fiscales, lo que provocó pérdidas millonarias para la agencia y debilitó la recaudación estatal. El Nuevo Día describió la acción como una conspiración organizada, mientras que Primera Hora destacó la magnitud del daño financiero y la erosión de la confianza pública en la administración tributaria.

La prensa local subraya que el esquema involucró a varios contribuyentes que buscaban saldar sus deudas mediante pagos ilegítimos. Los fiscales continuarán evaluando el alcance del daño, identificando a los beneficiarios del esquema y reforzarán los controles internos de la Hacienda para prevenir futuros actos de corrupción.

Se espera que el tribunal competente fije una fecha de audiencia en las próximas semanas, manteniendo la atención pública sobre la integridad del sistema tributario.