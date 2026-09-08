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James Rodríguez vuelve a Europa y firmaría por impensado club, según Marca

James Rodríguez se acerca a un inesperado fichaje con el Avellino de Serie B, reavivando el debate sobre su futuro en Europa y la selección.

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El resumen

Diez.HN también describe el fichaje como impensado, subrayando la sorpresa que genera su posible llegada a la segunda categoría del fútbol italiano. Caracol Radio coincide en que el equipo italiano está “cerca” de concretar el fichaje, mientras que Infobae recoge opiniones de expertos que rechazan su convocatoria a la selección nacional, lo que refuerza la presión por asegurar un club.

La negociación habría avanzado rápidamente según la información de los medios. La falta de detalles deja abierta la confirmación del traspaso y el impacto en la convocatoria de Rodríguez para futuros partidos de Colombia.

Además, su situación contractual podría influir en futuras convocatorias, aunque los reportes no ofrecen claridad al respecto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (63% respaldado) Actualizado hace 12 h.

Respuestas rápidas

¿Con qué equipo se rumorea que firmará James Rodríguez?

Según Marca y Caracol Radio, está próximo a firmar con el Avellino, club que compite en la Serie B italiana.

¿En qué nivel de competición jugaría si se concreta el traslado?

El Avellino disputa la segunda división del fútbol italiano, conocida como Serie B.

¿Qué incertidumbres quedan sobre el fichaje?

No hay comunicado oficial ni detalles sobre la duración o condiciones del contrato, y su posible convocatoria a la selección sigue sin aclararse.

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James Rodríguez Avellino Serie B Italia fichaje

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