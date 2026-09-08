James Rodríguez vuelve a Europa y firmaría por impensado club, según Marca

Diez.HN también describe el fichaje como impensado, subrayando la sorpresa que genera su posible llegada a la segunda categoría del fútbol italiano. Caracol Radio coincide en que el equipo italiano está “cerca” de concretar el fichaje, mientras que Infobae recoge opiniones de expertos que rechazan su convocatoria a la selección nacional, lo que refuerza la presión por asegurar un club.

La negociación habría avanzado rápidamente según la información de los medios. La falta de detalles deja abierta la confirmación del traspaso y el impacto en la convocatoria de Rodríguez para futuros partidos de Colombia.

Además, su situación contractual podría influir en futuras convocatorias, aunque los reportes no ofrecen claridad al respecto.