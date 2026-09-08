Rusia bombardea Kyiv un día después de la visita de Witkoff y Kushner
Dos muertos y siete heridos en Kyiv reavivan el temor tras el reinicio de los bombardeos rusos, un día después de la visita de funcionarios estadounidenses.
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El resumen
La muerte de civiles ha reavivado el temor entre la población, que ya vivía bajo la sombra de una tregua de tres días. Los detalles del asalto incluyen el uso de drones y misiles balísticos, con Infobae indicando que Ucrania derribó dos misiles balísticos y treinta y un misiles de crucero.
AP News confirmó que los ataques con drones y misiles provocaron la ruptura de la pausa y dejaron un saldo de dos muertos. Con la escalada reciente, la comunidad internacional se pregunta si se reanudará una nueva fase de bombardeos o si habrá intentos de restablecer otro alto el fuego.
Las próximas declaraciones de Kiev y Moscú, así como cualquier movimiento diplomático de EE. UU., determinarán si el conflicto avanza hacia una mayor intensidad o se buscará otro intento de tregua.
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Cobertura (9)
- Rusia reanuda los ataques contra Kiev y Zelenski quiere ayuda de Trump para contener misiles SWI swissinfo.ch · hace 13 h
- Rusia reanudó los ataques contra Kiev tras la tregua de tres días: al menos dos muertos y siete heridos La Nación · hace 13 h
- Se escuchan explosiones en Kyiv un día después de la visita de funcionarios estadounidenses News Channel 3-12 · hace 13 h
- Ataques rusos con drones y misiles en Kiev rompen una pausa en bombardeos y matan a 2 personas AP News · hace 13 h
- Ucrania derriba dos misiles balísticos y 31 de crucero en un nuevo ataque masivo ruso Infobae · hace 13 h
- Rusia reanuda los ataques contra Kiev tras tres días de tregua RFI · hace 13 h
- Ataque ruso impacta sede de servicio de seguridad de Ucrania; confirman visita de enviados de EEUU readingeagle.com · hace 13 h
- Ataques rusos con drones y misiles en Kiev rompen una pausa en bombardeos y matan a 2 personas San Antonio Express-News · hace 13 h
- Rusia bombardea Kyiv un día después de la visita de Witkoff y Kushner CNN en Español · hace 13 h
Respuestas rápidas
¿Cuántas personas murieron y resultaron heridas en el último ataque a Kyiv?
Dos personas murieron y siete resultaron heridas, según informó La Nación.
¿Qué tipo de armamento utilizó Rusia en este asalto?
El asalto incluyó drones, misiles balísticos y treinta y un misiles de crucero, según informó Infobae.
¿Cuál es la relación entre la visita de funcionarios estadounidenses y el ataque?
El ataque se produjo un día después de la visita de los funcionarios estadounidenses Witkoff y Kushner, y varias fuentes como SWI swissinfo.ch y CNN en Español lo relacionan temporalmente con esa visita.
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