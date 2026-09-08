Rusia bombardea Kyiv un día después de la visita de Witkoff y Kushner

La muerte de civiles ha reavivado el temor entre la población, que ya vivía bajo la sombra de una tregua de tres días. Los detalles del asalto incluyen el uso de drones y misiles balísticos, con Infobae indicando que Ucrania derribó dos misiles balísticos y treinta y un misiles de crucero.

AP News confirmó que los ataques con drones y misiles provocaron la ruptura de la pausa y dejaron un saldo de dos muertos. Con la escalada reciente, la comunidad internacional se pregunta si se reanudará una nueva fase de bombardeos o si habrá intentos de restablecer otro alto el fuego.

Las próximas declaraciones de Kiev y Moscú, así como cualquier movimiento diplomático de EE. UU., determinarán si el conflicto avanza hacia una mayor intensidad o se buscará otro intento de tregua.