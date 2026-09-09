Después de 80 partidos al mando de Hansi Flick, el FC Barcelona registra una oleada de goles que supera marcas históricas. Este ritmo convierte al conjunto catalán en el tercer equipo más goleador de su historia, según datos publicados por La Razón de México y MARCA, y ha reavivado la comparación con la era dorada del club. Delanteros como Raphinha reciben comparaciones con Cristiano Ronaldo, mientras Lamine y Fermín se suman al legado del trío MSN. La prensa deportiva resalta que el trío forma una línea ofensiva que coloca al Barça como uno de los equipos más fuertes del mundo, según Yahoo y beIN SPORTS. Estas dinamizaciones impulsan un estilo de juego en manita en manita que ha sido llamado el mejor doblaje de Europa por MARCA.

Los seguidores del club experimentan una creciente felicidad ligada a los resultados, mientras la prensa como La Vanguardia celebra la combinación de fútbol y alegría. Esta situación genera expectación entre los jugadores y la directiva del club y plantea interrogantes sobre la continuidad del estilo ofensivo. ESPN Deportes plantea la pregunta central: ¿supera Flick a Cruyff y Guardiola tras sus 80 partidos? Sports Illustrated celebra el nuevo récord goleador al inicio de la temporada 2026/27, mientras MARCA anuncia el lanzamiento del Barça para la Champions. Goal.com repite la narrativa de cifras salvajes que desafían a Mourinho, reforzando la percepción de un Barcelona imparable.

El próximo paso del Barcelona será su debut en la fase de grupos de la Champions League, donde enfrentará a rivales europeos destacados. Los analistas señalarán si la productividad ofensiva se mantiene frente a defensas de mayor calidad. La continuidad del estilo de Flick será evaluada en base a los resultados de esos compromisos, mientras la afición y la prensa esperarán una confirmación de que el club ha alcanzado una nueva era de dominio histórico.