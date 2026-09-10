Despliegan nuevas pancartas previo a sentencia de Elvia Cabrera en Aibonito

La medida, visible en la plaza central, genera debate sobre la presión social que acompaña al caso del asesinato de la menor Gabriela Nicole y muestra la intensidad de la respuesta local. La iniciativa se extendió a varios puntos de la municipalidad, reforzando la visibilidad del caso en los medios locales.

La cobertura no indica cuántas pancartas fueron colocadas ni el texto exacto, y no menciona si se programaron manifestaciones adicionales. Los próximos pasos incluirán la respuesta del juzgado a cualquier recurso presentado por la defensa de Cabrera y la evolución del ambiente público en Aibonito.