Edson Álvarez se deslinda de acusación de secuestro

La negación apareció simultáneamente en varios medios, marcando el giro más reciente del caso. Según Sopitas.com y Claro Sports, Álvarez alegó que las acusaciones serias deben sustentarse con pruebas y afirmó no tener nada que ver con los hechos.

Yahoo reportó su respuesta con furia, anunciando la intención de emprender acciones legales. ESPN Deportes recapituló su deslinde, mientras que la acusación original había surgido en ElHeraldo.hn y JLMNoticias, que señalaban a Álvarez como presunto secuestrador de un productor.

La cobertura difiere en los detalles que brinda: Infobae se centró en la figura de la esposa de Álvarez, sin agregar información sobre el caso, y la mayoría de los informes carecen de datos sobre pruebas, autoridades involucradas o etapas judiciales. No se ha publicado qué medidas legales se están considerando ni cuál es la postura del productor denunciado, dejando incertidumbre sobre los próximos pasos.