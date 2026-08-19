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Emilio Azcárraga rompe el silencio y fija su postura sobre ascenso y descenso en el futbol mexicano

Emilio Azcárraga fija su postura sobre el ascenso y descenso en el futbol mexicano.

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El resumen

Emilio Azcárraga se ha pronunciado a favor del ascenso y descenso en el futbol mexicano, rompiendo el silencio sobre este tema según señalan diversos medios. La postura fue dada a conocer a través de coberturas que también abordan declaraciones relacionadas con la exportación de jugadores mexicanos a Europa considerada como un buen negocio.

Diversas publicaciones, entre ellas Reforma, Mediotiempo, Récord, MARCA y Yahoo Noticias, han difundido esta postura. Asimismo, se reporta que Faitelson reveló la postura de Azcárraga y posteriormente retó a los dueños de equipos de la Liga MX que frenan el ascenso y descenso tras este apoyo.

La cobertura actual no detalla las acciones concretas que tomarán los directivos ni menciona fechas o acuerdos oficiales para implementar los cambios mencionados en el balompié nacional.

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Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Cuál es la postura de Emilio Azcárraga sobre el ascenso y descenso?

Según la cobertura de medios como Reforma y Mediotiempo, Emilio Azcárraga se encuentra a favor del ascenso y descenso en el futbol mexicano.

¿Qué otro tema abordó Emilio Azcárraga en las declaraciones recientes?

Récord señala que aseguró que la exportación de futbolistas mexicanos a Europa representa un buen negocio.

¿Qué reacción generó esta postura en el medio deportivo?

De acuerdo con MARCA y soyreferee.com, Faitelson reveló la postura y retó a los dueños de equipos de la Liga MX que frenan el ascenso y descenso.

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