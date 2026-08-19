Emilio Azcárraga rompe el silencio y fija su postura sobre ascenso y descenso en el futbol mexicano

Emilio Azcárraga se ha pronunciado a favor del ascenso y descenso en el futbol mexicano, rompiendo el silencio sobre este tema según señalan diversos medios. La postura fue dada a conocer a través de coberturas que también abordan declaraciones relacionadas con la exportación de jugadores mexicanos a Europa considerada como un buen negocio.

Diversas publicaciones, entre ellas Reforma, Mediotiempo, Récord, MARCA y Yahoo Noticias, han difundido esta postura. Asimismo, se reporta que Faitelson reveló la postura de Azcárraga y posteriormente retó a los dueños de equipos de la Liga MX que frenan el ascenso y descenso tras este apoyo.

La cobertura actual no detalla las acciones concretas que tomarán los directivos ni menciona fechas o acuerdos oficiales para implementar los cambios mencionados en el balompié nacional.