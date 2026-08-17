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¡Sin la Hormiga! Chivas sufre, pero vence a Santos de visita y con polémica

Las Chivas consiguieron una sufrida victoria como visitantes frente a Santos Laguna en la Jornada 4 de la Liga MX Apertura 2026.

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El resumen

El Guadalajara logró su segunda victoria del campeonato actual al imponerse por un marcador de 1-0 en su visita a Torreón, un resultado que le permite sumar unidades valiosas en el torneo aunque el desarrollo del encuentro estuvo marcado por la polémica según detallan los reportes de medios como Mediotiempo y AS México. El encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 se disputó sin la presencia de la &#039;Hormiga&#039; González, una ausencia que complicó el accionar del equipo visitante durante varios pasajes del partido, tal como documenta la cobertura informativa sobre el desempeño del conjunto rojiblanco en territorio rival.

Tras este compromiso que finalizó con victoria por la mínima diferencia ante Santos Laguna, Sports Illustrated adelantó la revisión del calendario con los próximos cinco partidos que afrontará el club en el certamen mexicano, mientras que TUDN y Yahoo mantuvieron seguimiento puntual sobre los resultados y las incidencias del cotejo.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Santos y Chivas?

Chivas venció a Santos Laguna con un marcador de 1-0 jugando en condición de visitante.

¿A qué torneo corresponde este encuentro?

El partido forma parte de la Jornada 4 del torneo Liga MX Apertura 2026.

¿Qué se destaca sobre la victoria de las Chivas?

La cobertura señala que el equipo obtuvo su segunda victoria del campeonato sufriendo y con polémica, además de disputar el duelo sin la 'Hormiga' González.

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Temas

Chivas Santos Laguna Liga MX Apertura 2026 Fútbol Mexicano

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