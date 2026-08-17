¡Sin la Hormiga! Chivas sufre, pero vence a Santos de visita y con polémica

El Guadalajara logró su segunda victoria del campeonato actual al imponerse por un marcador de 1-0 en su visita a Torreón, un resultado que le permite sumar unidades valiosas en el torneo aunque el desarrollo del encuentro estuvo marcado por la polémica según detallan los reportes de medios como Mediotiempo y AS México. El encuentro correspondiente a la Jornada 4 del Apertura 2026 se disputó sin la presencia de la 'Hormiga' González, una ausencia que complicó el accionar del equipo visitante durante varios pasajes del partido, tal como documenta la cobertura informativa sobre el desempeño del conjunto rojiblanco en territorio rival.

Tras este compromiso que finalizó con victoria por la mínima diferencia ante Santos Laguna, Sports Illustrated adelantó la revisión del calendario con los próximos cinco partidos que afrontará el club en el certamen mexicano, mientras que TUDN y Yahoo mantuvieron seguimiento puntual sobre los resultados y las incidencias del cotejo.