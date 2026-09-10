Cuatro meses después de su divorcio, Alexis Ayala confirma que está enamorado, ¿quién es su nueva novia?

El público que siguió de cerca el divorcio de Alexis Ayala con Cinthia Aparicio muestra una mezcla de asombro y curiosidad al descubrir que el actor ya está declarando estar enamorado. Apenas cuatro meses después de la ruptura, la noticia de su nueva relación rompe la expectativa de una pausa romántica, generando conversaciones intensas en redes y medios. La causa inmediata de esta sorpresa es la presentación pública de Marietta, la mujer que, según MILENIO, conocía al actor desde hace cuatro años antes de que surgiera el romance.

Excélsior confirma que Ayala introdujo a Marietta como su nueva novia tras el proceso de divorcio. La evidencia se apoya en la cobertura de varios medios. Revista Q reporta que Ayala respondió a los críticos que cuestionan su romance poco después del divorcio.

HOLA destaca que el actor confirmó su enamoramiento y ofreció detalles sobre Marietta. Con la información ya difundida, queda pendiente observar cómo evoluciona la relación y si influirá en la percepción del público y en futuros proyectos profesionales del actor.