Ben, hijo del actor Harrison Ford: "Mi padre me preparaba este sándwich de queso a la plancha con pan integral, queso cheddar fuerte muy bueno, tomate y salsa Worcestershire"

El relato surgió durante una entrevista donde Ben describía el plato como una tradición familiar antes de que su padre alcanzara la fama de Hollywood. Los artículos resaltan la sencillez del plato y lo presentan como un vínculo cotidiano que contrasta con la imagen de estrella de cine del actor.

La atención se centró en la relación padre‑hijo y en la sorprendente normalidad del desayuno compartido. Tras la difusión, la historia ha generado numerosas reacciones en redes sociales y se espera que continúe alimentando entrevistas y contenido de estilo de vida relacionados con la gastronomía familiar de celebridades.

Los medios de entretenimiento podrían explorar más anécdotas de Harrison Ford, mientras que los seguidores de Ben siguen compartiendo versiones del sándwich.