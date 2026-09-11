Ángel de Brito aseguró que Gimena Accardi tuvo un affaire con Andrés Gil, el novio de Cande Vetrano
Ángel de Brito acusa a Gimena Accardi de un romance con Andrés Gil, novio de Cande Vetrano, y desata la polémica en el espectáculo.
El resumen
La noticia apareció simultáneamente en varias webs, entre ellas La Nación y Yahoo, y se difundió bajo el titular “Ángel de Brito asegura que Gimena Accardi tuvo un affaire con Andrés Gil, el novio de Cande Vetrano”. Según la cobertura de bigbangnews.com, la declaración de Brito forma parte de una serie de reacciones tras la aparición de una supuesta “venganza” de Cande Vetrano, quien habría sido “icardeada” por Accardi.
La Tecla Mar del Plata señaló un giro inesperado en la ruptura entre Accardi y Nico Vázquez, mientras que a24.com publicó un análisis que conecta la disputa de Vázquez con Gil a la presunta traición de Accardi. Estos informes sugieren que la acusación alimenta un conflicto ya visible entre los involucrados.
Los distintos medios difieren en los detalles: bigbangnews.com enfatiza la “venganza” de Vetrano, a24.com habla de “cuernos y traición”, y Yahoo simplemente menciona la confirmación de la infidelidad a Nico Vázquez. Ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial, y se desconoce si habrá respuestas legales o declaraciones públicas.
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Respuestas rápidas
¿Quiénes están involucrados en la supuesta relación?
Ángel de Brito afirmó que Gimena Accardi mantuvo una relación con Andrés Gil, quien es el novio de Cande Vetrano; Nico Vázquez aparece citado como la persona a quien se le habría revelado la infidelidad.
¿Qué ha declarado exactamente Ángel de Brito?
Según La Nación y Yahoo, Ángel de Brito aseguró que Gimena Accardi tuvo un affaire con Andrés Gil, el novio de Cande Vetrano.
¿Cómo ha variado la cobertura entre los distintos medios?
bigbangnews.com destaca una supuesta “venganza” de Vetrano, a24.com habla de “cuernos y traición”, mientras que Yahoo se limita a reportar la confirmación de la infidelidad; ninguno de los involucrados ha emitido declaraciones oficiales.
Cobertura (10)
- La brutal venganza de Cande Vetrano contra Gimena Accardi cuando salió a la luz la infidelidad C5N · hace 4 h
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- Se supo cómo habría reaccionado Cande Vetrano a la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi Radio Mitre · hace 4 h
- Cande Vetrano tomó una sorpresiva decisión tras enterarse de la infidelidad de Andrés Gil telebajocero.com · hace 4 h
- ¡Por fin habló! Andrés Gil aclaró la verdad de lo que pasó con Gimena Accardi y cómo fue la charla con Cande Vetrano pronto.com.ar · hace 4 h
- La venganza de Cande Vetrano, tras confirmar que Gime Accardi la había "icardeado" con Andrés Gil: "La limpiaron" bigbangnews.com · hace 4 h
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- Ángel de Brito confirmó la infidelidad de Gimena Accardi a Nico Vázquez Yahoo · hace 4 h
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