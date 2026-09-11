Ángel de Brito aseguró que Gimena Accardi tuvo un affaire con Andrés Gil, el novio de Cande Vetrano

La noticia apareció simultáneamente en varias webs, entre ellas La Nación y Yahoo, y se difundió bajo el titular “Ángel de Brito asegura que Gimena Accardi tuvo un affaire con Andrés Gil, el novio de Cande Vetrano”. Según la cobertura de bigbangnews.com, la declaración de Brito forma parte de una serie de reacciones tras la aparición de una supuesta “venganza” de Cande Vetrano, quien habría sido “icardeada” por Accardi.

La Tecla Mar del Plata señaló un giro inesperado en la ruptura entre Accardi y Nico Vázquez, mientras que a24.com publicó un análisis que conecta la disputa de Vázquez con Gil a la presunta traición de Accardi. Estos informes sugieren que la acusación alimenta un conflicto ya visible entre los involucrados.

Los distintos medios difieren en los detalles: bigbangnews.com enfatiza la “venganza” de Vetrano, a24.com habla de “cuernos y traición”, y Yahoo simplemente menciona la confirmación de la infidelidad a Nico Vázquez. Ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial, y se desconoce si habrá respuestas legales o declaraciones públicas.