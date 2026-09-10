Atlas cerró el fichaje de Elías Montiel, su refuerzo más caro en el presente mercado

Bolavip.com, en la misma franja horaria, señaló que el club haría el intento de conseguir al jugador en el último día del mercado de la Liga MX, describiéndolo como el jugador que Atlas buscará para cerrar la ventana. Mural.com.mx confirmó que Atlas efectivamente refuerza su mediocampo con Montiel, y marca.com relató el ‘sueño roto’ del futbolista, quien pasó de ser una promesa del Real Madrid a incorporarse al Atlas de la Liga MX.

Mediotiempo.com destacó que la operación se convierte en el refuerzo más caro de Atlas en el presente mercado, subrayando la magnitud de la inversión. TV Azteca Jalisco añadió que Atlas podría ir por dos refuerzos, mientras que chivaspasion.bolavip.com explicó que Pachuca no quiso venderle a Elías Montiel a Chivas, pero sí aceptó la oferta de Atlas.

La convergencia de estos informes indica que el fichaje se ha cerrado, dejando al equipo listo para su nuevo desafío en la próxima temporada.