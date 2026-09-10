Atlas cerró el fichaje de Elías Montiel, su refuerzo más caro en el presente mercado
Atlas cierra su fichaje más caro del mercado al expromesa del Real Madrid, Elías Montiel, poniendo fin a los rumores.
Cobertura (8)
- Atlas cerró el fichaje de Elías Montiel: pagaría una cifra récord por la joya de Pachuca Telemundo · hace 4 h
- Atlas estaría muy cerca de fichar a Elías Montiel para reforzar su mediocampo Claro Sports · hace 4 h
- El jugador que buscará Atlas en el último día de mercado de la Liga MX: “Harán el intento” bolavip.com · hace 4 h
- Atlas refuerza su medio campo con Elías Montiel mural.com.mx · hace 4 h
- ¡Atlas va por dos! Los refuerzos que podrían llegar al equipo TV Azteca Jalisco · hace 4 h
- ¿Traición? Pachuca no le quiso vender a Elías Montiel a Chivas, pero sí se lo venderá al Atlas chivaspasion.bolavip.com · hace 4 h
- El sueño roto de Elías Montiel: de la promesa del Real Madrid, al Atlas de Liga MX marca.com · hace 4 h
- Atlas cerró el fichaje de Elías Montiel, su refuerzo más caro en el presente mercado mediotiempo.com · hace 4 h
El resumen
Bolavip.com, en la misma franja horaria, señaló que el club haría el intento de conseguir al jugador en el último día del mercado de la Liga MX, describiéndolo como el jugador que Atlas buscará para cerrar la ventana. Mural.com.mx confirmó que Atlas efectivamente refuerza su mediocampo con Montiel, y marca.com relató el ‘sueño roto’ del futbolista, quien pasó de ser una promesa del Real Madrid a incorporarse al Atlas de la Liga MX.
Mediotiempo.com destacó que la operación se convierte en el refuerzo más caro de Atlas en el presente mercado, subrayando la magnitud de la inversión. TV Azteca Jalisco añadió que Atlas podría ir por dos refuerzos, mientras que chivaspasion.bolavip.com explicó que Pachuca no quiso venderle a Elías Montiel a Chivas, pero sí aceptó la oferta de Atlas.
La convergencia de estos informes indica que el fichaje se ha cerrado, dejando al equipo listo para su nuevo desafío en la próxima temporada.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (83% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Quién es Elías Montiel?
Es un mediocampista que fue una promesa del Real Madrid y ahora se incorpora a Atlas en la Liga MX.
¿Por qué Montiel no llegó a Chivas?
Según chivaspasion.bolavip.com, Pachuca no quiso venderle a Chivas, aunque sí aceptó la propuesta de Atlas.
¿Qué importancia tiene el fichaje para Atlas?
Mediotiempo.com lo describe como el refuerzo más caro de Atlas en el presente mercado, indicando una inversión significativa.
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