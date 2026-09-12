Gustavo Petro incumplió compromiso con el Senado y no avisó reciente salida del país: en redes publicó fotos del viaje

Según la revista Semana, el expresidente Gustavo Petro violó el compromiso asumido con el Senado de notificar cualquier desplazamiento al exterior, al publicar en sus redes sociales fotos de su llegada a Bruselas sin previo aviso. La FM señaló que el viaje ha generado una fuerte polémica que divide a la opinión política colombiana, mientras Caracol Radio indicó que la gira europea cuenta con la asistencia de un funcionario de la embajada, facilitando encuentros en Madrid, Bruselas y Estrasburgo.

IFM Noticias puso bajo la lupa la financiación del desplazamiento, preguntando quién cubrió los gastos y si la omisión de aviso vulnera la obligación senatorial. La controversia sigue alimentando el debate público y se espera una respuesta oficial en los próximos días.