Gustavo Petro incumplió compromiso con el Senado y no avisó reciente salida del país: en redes publicó fotos del viaje
El viaje europeo de Gustavo Petro a Bruselas desata polémica por incumplir la obligación de notificar al Senado y la falta de claridad sobre su financiamiento.
El resumen
Según la revista Semana, el expresidente Gustavo Petro violó el compromiso asumido con el Senado de notificar cualquier desplazamiento al exterior, al publicar en sus redes sociales fotos de su llegada a Bruselas sin previo aviso. La FM señaló que el viaje ha generado una fuerte polémica que divide a la opinión política colombiana, mientras Caracol Radio indicó que la gira europea cuenta con la asistencia de un funcionario de la embajada, facilitando encuentros en Madrid, Bruselas y Estrasburgo.
IFM Noticias puso bajo la lupa la financiación del desplazamiento, preguntando quién cubrió los gastos y si la omisión de aviso vulnera la obligación senatorial. La controversia sigue alimentando el debate público y se espera una respuesta oficial en los próximos días.
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Cobertura (5)
- ¿Petro incumplió al Senado? La polémica por su viaje a Bruselas que divide la opinión política colombiana La FM · hace 3 h
- El expresidente Gustavo Petro realizará gira por Europa: estos son los tres países que visitará Infobae · hace 3 h
- Gira europea de Petro con ayuda de funcionario de Embajada: estará en Madrid, Bruselas y Estrasburgo Caracol Radio · hace 3 h
- Petro llegó Bruselas y quedó bajo la lupa: ¿cumplió con la obligación de informar al Senado? ¿Quién pagó su viaje? IFM Noticias · hace 3 h
- Gustavo Petro incumplió compromiso con el Senado y no avisó reciente salida del país: en redes publicó fotos del viaje Revista Semana · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué obligación tenía Gustavo Petro con el Senado respecto a sus viajes?
Debía notificar al Senado cualquier desplazamiento al exterior antes de su realización, según la normativa parlamentaria.
¿Cuáles fueron los destinos de la gira europea de Petro?
Madrid, Bruselas y Estrasburgo fueron los tres países incluidos en la agenda descrita por Caracol Radio e Infobae.
¿Qué aspecto del viaje ha generado mayor inquietud en los medios?
La falta de información sobre quién pagó el desplazamiento y si la ausencia de aviso vulnera la obligación senatorial, cuestión señalada por IFM Noticias.
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