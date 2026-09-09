El descargo de la leona Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi

En el mensaje, la leona intentó aclarar su intención y pidió que se evitara el discurso hostil. La publicación marcó el punto de inflexión de una conversación que había escalado rápidamente en la esfera digital.

El origen de la polémica se encuentra en la afirmación de Granatto, citada por Excélsior, de que Las Leonas 'somos más grandes' que la selección de fútbol de Messi. La publicación desencadenó reacciones inmediatas: Agustina Albertario compartió un post polémico, mientras Yanina Latorre lanzó un exabrupto descrito por MDZ Online como 'brutal'.

El Destape informó que la jugadora limitó su cuenta de Instagram ante los ataques, y Vía País siguió la cadena de intercambios entre las integrantes del equipo. Se desconoce si habrá sanciones o una declaración oficial del cuerpo técnico, y el seguimiento de la reacción del público queda por observar.