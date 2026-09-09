El descargo de la leona Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi
El descargo de Victoria Granatto enciende el debate sobre el orgullo de Las Leonas frente a Messi
Cobertura (5)
- Una jugadora de Las Leonas limitó su Instagram ante los ataques que recibió por una opinión de Messi El Destape · hace 15 h
- El polémico posteo de Agustina Albertario luego de las declaraciones de Victoria Granatto sobre Lionel Messi Vía País · hace 15 h
- Jugadora Argentina de hockey afirma: "somos más grandes" que la selección de futbol de Messi Excélsior · hace 15 h
- El brutal exabrupto de Yanina Latorre contra la jugadora de Las Leonas que ninguneó a Lionel Messi MDZ Online · hace 15 h
- El descargo de la leona Victoria Granatto en medio de la polémica por su frase sobre Lionel Messi La Nación · hace 15 h
El resumen
En el mensaje, la leona intentó aclarar su intención y pidió que se evitara el discurso hostil. La publicación marcó el punto de inflexión de una conversación que había escalado rápidamente en la esfera digital.
El origen de la polémica se encuentra en la afirmación de Granatto, citada por Excélsior, de que Las Leonas 'somos más grandes' que la selección de fútbol de Messi. La publicación desencadenó reacciones inmediatas: Agustina Albertario compartió un post polémico, mientras Yanina Latorre lanzó un exabrupto descrito por MDZ Online como 'brutal'.
El Destape informó que la jugadora limitó su cuenta de Instagram ante los ataques, y Vía País siguió la cadena de intercambios entre las integrantes del equipo. Se desconoce si habrá sanciones o una declaración oficial del cuerpo técnico, y el seguimiento de la reacción del público queda por observar.
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Respuestas rápidas
¿Qué frase exacta de Victoria Granatto generó la polémica?
Según Excélsior, Granatto afirmó que Las Leonas "somos más grandes" que la selección de fútbol de Messi.
¿Cómo reaccionaron otras jugadoras de Las Leonas?
Agustina Albertario publicó un mensaje polémico, según Vía País, y Yanina Latorre lanzó un exabrupto calificado como "brutal" por MDZ Online.
¿Se ha anunciado alguna medida de la Confederación Argentina de Hockey?
Los informes no detallan ninguna decisión de la Confederación; no se ha comunicado sanción ni declaración oficial.
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