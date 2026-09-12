La exitosa miniserie neerlandesa de Netflix que atrapa con su drama y suspenso psicológico

Conocida bajo los títulos ‘La mentira perfecta’ y ‘De Eetclub’, la producción neerlandesa se perfila como un drama de suspenso psicológico que atrapa al espectador desde el primer minuto. Inmediatamente después del estreno, medios como Radio Rafaela y a24.com resaltaron la brevísima estructura de siete episodios como ideal para ver en una sola sesión.

Micropsia aportó una reseña que destaca la dirección de Dorien Goertzen, mientras Tapas Magazine describió la trama como un misterio servido sobre la mesa, bajo el nombre ‘El club gastronómico’. La cobertura coincidió en subrayar el tono enigmático.

Hoy, La Nación califica a la producción como una exitosa miniserie neerlandesa que cautiva con su drama y suspenso psicológico. El éxito inicial se percibe en la atención que ha generado en la plataforma, aunque la cobertura no especifica cifras exactas.