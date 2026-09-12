La exitosa miniserie neerlandesa de Netflix que atrapa con su drama y suspenso psicológico
Una miniserie neerlandesa de 7 episodios que convierte una breve maratón en un laberinto de mentiras y suspense.
El resumen
Conocida bajo los títulos ‘La mentira perfecta’ y ‘De Eetclub’, la producción neerlandesa se perfila como un drama de suspenso psicológico que atrapa al espectador desde el primer minuto. Inmediatamente después del estreno, medios como Radio Rafaela y a24.com resaltaron la brevísima estructura de siete episodios como ideal para ver en una sola sesión.
Micropsia aportó una reseña que destaca la dirección de Dorien Goertzen, mientras Tapas Magazine describió la trama como un misterio servido sobre la mesa, bajo el nombre ‘El club gastronómico’. La cobertura coincidió en subrayar el tono enigmático.
Hoy, La Nación califica a la producción como una exitosa miniserie neerlandesa que cautiva con su drama y suspenso psicológico. El éxito inicial se percibe en la atención que ha generado en la plataforma, aunque la cobertura no especifica cifras exactas.
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Respuestas rápidas
¿Cuántos capítulos tiene la nueva miniserie de Netflix?
La serie consta de siete capítulos.
¿Qué géneros describe la cobertura para la serie?
Se presenta como drama y suspenso psicológico.
¿Qué títulos alternativos se han utilizado para referirse a la serie?
Se la menciona como ‘La mentira perfecta’, ‘De Eetclub’ y ‘El club gastronómico’.
Cobertura (5)
- Netflix estrenó una serie de suspenso de solo 7 capítulos que promete una maratón llena de secretos Radio Rafaela · hace 12 h
- Netflix estrenó una nueva serie corta de 7 episodios y es perfecta para maratonear a24.com · hace 12 h
- Series: reseña de ‘La mentira perfecta’ (‘De Eetclub’), de Dorien Goertzen (Netflix) Micropsia · hace 12 h
- ‘El club gastronómico’, la nueva serie que sirve el misterio sobre la mesa Tapas Magazine · hace 12 h
- La exitosa miniserie neerlandesa de Netflix que atrapa con su drama y suspenso psicológico La Nación · hace 12 h
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