Netflix paraliza con miniserie basada en hechos reales y es top 1 global; tiene 3 capítulos y suma más de 13 millones de vistas

Más de 13 millones de reproducciones han registrado la nueva miniserie de Netflix en sus tres episodios, colocándola como el contenido número 1 a nivel mundial según la información publicada. La producción, basada en hechos reales, aborda la muerte de la esposa de un pastor reconocido en Estados Unidos, un caso que ha generado amplio revuelo mediático. Este desempeño ocurre en una temporada en que la plataforma busca reforzar su catálogo de contenido de no ficción, compitiendo con otras productoras de crímenes reales.

Revista Semana confirma el ranking global y la cifra de vistas, mientras Crónica destaca el carácter impactante del documental. TN describe el entramado de amenazas, acoso y denuncias cruzadas que rodean el caso, y SensaCine señala que el género de crímenes reales atrae mayormente a una audiencia femenina, reflejando también percepciones sociales sobre la violencia. Independent en Español menciona la sorpresa del público ante la conducta del pastor, calificándola como infiel.

El impacto se ha extendido entre los suscriptores de Netflix a nivel global, con especial resonancia en espectadores femeninos que siguen de cerca los relatos de crímenes reales. Con la miniserie ya en la cima, la conversación continuará mientras la audiencia sigue analizando los detalles presentados. Los medios anticipan que el formato de tres capítulos impulsará nuevas producciones similares centradas en casos judiciales reales, aunque la cobertura aún no indica planes de continuidad para este título específico.