LUMA Energy advierte sobre una “alta probabilidad” de relevos de carga por déficit de generación
Más de 125 mil puertorriqueños se quedan sin luz mientras LUMA Energy alerta sobre un déficit de generación que podría provocar nuevos cortes.
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El resumen
Más de 125 mil abonados están sin electricidad en Puerto Rico, según varios medios locales. El Nuevo Día y NotiCel relatan la confirmación de LUMA sobre el déficit estructural, mientras que El Vocero detalla que la caída de la unidad 5 dejó sin luz a más de 100 000 clientes.
Primera Hora y telemundopr.com describen el relevo de carga que ha afectado a más de 125 mil abonados, y laradiodelsur.com.ve cita la misma cifra de usuarios sin servicio. Los informes indican que, frente a la "situación crítica de generación", LUMA mantiene la advertencia de posibles nuevos relevos de carga.
Las autoridades y la empresa seguirán monitoreando la capacidad de generación y la demanda, lo que determinará si se activan cortes adicionales en las próximas horas.
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Cobertura (6)
- Más de 125 mil abonados sin electricidad en Puerto Rico laradiodelsur.com.ve · hace 5 h
- LUMA confirma déficit estructural de generación NotiCel · hace 5 h
- Sobre 100,000 clientes sin luz tras salir de servicio la unidad 5 de Costa Sur El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
- Relevo de carga deja sin luz a sobre 125 mil abonados Primera Hora · hace 5 h
- LUMA advierte sobre relevos de carga por “situación crítica de generación” telemundopr.com · hace 5 h
- LUMA Energy advierte sobre una “alta probabilidad” de relevos de carga por déficit de generación El Nuevo Día · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué causa la interrupción masiva de electricidad en Puerto Rico?
La salida de servicio de la unidad 5 de Costa Sur y un déficit estructural de generación, según los comunicados de LUMA Energy.
¿Cuántos usuarios están sin suministro eléctrico?
Los informes reportan más de 125 mil abonados sin luz y, en algunos casos, indican que más de 100 mil clientes quedaron sin energía tras el incidente.
¿Qué advierte LUMA Energy respecto a futuros cortes?
LUMA advierte una alta probabilidad de relevos de carga debido a la situación crítica de generación.
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