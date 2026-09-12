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Transmisión Hormiga González en vivo: resultado del Olympiacos vs OFI Crete, hoy en la Liga de Grecia

OFI overturna a Olympiakos 1‑0 y deja sin invicto a la “Hormiga” González en la Super Liga de Grecia.

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El resumen

El Olympiakos cayó 0‑1 frente al OFI Creta, rompiendo la racha invicta de la “Hormiga” González. La pérdida fue reportada por MARCA, que subrayó que González no convenció al nuevo entrenador. Según MARCA y Mediotiempo, el partido fue accesible en la señal de Hormiga González a través de la Super Liga de Grecia, con horarios y canales publicados por Proceso y Yahoo.

La cobertura señala que el nuevo director técnico del Olympiakos aún busca la fórmula ganadora, mientras que la falta de rendimiento de González fue citada como factor en la derrota. Además, YSscores ofreció la alineación oficial, subrayando cambios tácticos que podrían haber influido en el resultado. Claro Sports publicó una transmisión titulada “resultado del Olympiakos vs Levadiakos”, lo que contradice la información predominante que indica el enfrentamiento contra OFI Creta.

La diferencia sugiere una posible confusión en la agenda de partidos. Ningún medio ha detallado aún la repercusión de la derrota en la posición de tabla ni el próximo desafío del Olympiakos, dejando abierta la expectativa sobre la respuesta del nuevo técnico.

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Respuestas rápidas

¿Cuál fue el marcador del partido entre Olympiakos y OFI Creta?

Olympiakos perdió 0‑1 frente a OFI Creta, según la información publicada por MARCA.

¿En qué canales y horarios se pudo seguir la transmisión de la “Hormiga” González?

Proceso, MARCA y Yahoo indicaron los horarios y canales de la Super Liga de Grecia para la transmisión en vivo, y Mediotiempo confirmó la disponibilidad del partido en directo.

¿Hay alguna discrepancia en la información de los medios sobre el rival del Olympiakos?

Claro Sports informó de un supuesto encuentro contra Levadiakos, lo que difiere de los demás medios que señalan a OFI Creta como el adversario del partido.

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