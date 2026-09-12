El Olympiakos cayó 0‑1 frente al OFI Creta, rompiendo la racha invicta de la “Hormiga” González. La pérdida fue reportada por MARCA, que subrayó que González no convenció al nuevo entrenador. Según MARCA y Mediotiempo, el partido fue accesible en la señal de Hormiga González a través de la Super Liga de Grecia, con horarios y canales publicados por Proceso y Yahoo.

La cobertura señala que el nuevo director técnico del Olympiakos aún busca la fórmula ganadora, mientras que la falta de rendimiento de González fue citada como factor en la derrota. Además, YSscores ofreció la alineación oficial, subrayando cambios tácticos que podrían haber influido en el resultado. Claro Sports publicó una transmisión titulada “resultado del Olympiakos vs Levadiakos”, lo que contradice la información predominante que indica el enfrentamiento contra OFI Creta.

La diferencia sugiere una posible confusión en la agenda de partidos. Ningún medio ha detallado aún la repercusión de la derrota en la posición de tabla ni el próximo desafío del Olympiakos, dejando abierta la expectativa sobre la respuesta del nuevo técnico.