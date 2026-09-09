Hormiga González se queda sin DT en Olympiacos: anuncian salida de Mendilibar
La salida de Mendilibar deja a Hormiga González sin director técnico en Olympiacos, poniendo en juego su futuro en Grecia.
El resumen
Hormiga González, delantero mexicano del Olympiacos, se queda sin director técnico tras la salida anunciada de José Luis Mendilibar. El club griego pierde a su entrenador mientras el jugador mexicano pierde a su guía táctica, un hecho que afecta tanto al equipo como a la proyección de González en el fútbol europeo. ESPN Deportes informó la dimisión del técnico y Mediotiempo confirmó la salida de Mendilibar del Olympiacos.
En el mismo momento, Ramón Morales respaldó a la ‘Hormiga’ diciendo que se ha ganado la oportunidad, mientras Eduardo de la Torre instó a no minimizar su valor en Grecia. Un artículo de abcnoticias.mx recordó a Armando González y a otros jugadores mexicanos que han brillado en el fútbol griego, subrayando la relevancia del aporte latino en la liga. Asimismo, aunque varios analistas destacan el apoyo a González, la continuidad de su posición en el once titular queda pendiente de la decisión del nuevo cuerpo técnico.
El próximo paso del club será anunciar un reemplazo, un factor clave para la campaña de Olympiacos y la carrera del jugador.
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Cobertura (10)
- Imanol Alguacil se perfila ´para ser el nuevo entrenador de Hormiga González en el Olympiacos de Grecia TV Azteca · hace 8 h
- El Olympiacos se carga a Mendilibar y su sustituto será Imanol Alguacil El Diario Vasco · hace 8 h
- Olympiacos despide al directivo que cerró el fichaje de Armando González El Futbolero México · hace 8 h
- José Luis Mendilibar es destituido como entrenador del Olympiacos griego IUSPORT · hace 8 h
- Olympiacos ya eligió a su nuevo técnico; la Hormiga González tendrá a un buen formador de España Mediotiempo · hace 8 h
- Ramón Morales respalda a la ‘Hormiga’: “Se ha ganado esa oportunidad” Récord · hace 9 h
- “No es potencia, pero tiene su valor”: Eduardo de la Torre pide no minimizar a la Hormiga González en Grecia El Sol de México · hace 9 h
- Armando González y los jugadores mexicanos que han brillado en el futbol de Grecia abcnoticias.mx · hace 9 h
- El Olympiacos de la Hormiga González despide a su entrenador ESPN Deportes · hace 9 h
- Hormiga González se queda sin DT en Olympiacos: anuncian salida de Mendilibar Mediotiempo · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con Hormiga González y el Olympiacos?
Se anunció la salida del entrenador José Luis Mendilibar, dejando a Hormiga González sin director técnico en el club griego.
¿Qué opiniones expresan figuras del fútbol sobre la situación?
Ramón Morales respaldó a González diciendo que se ha ganado la oportunidad, y Eduardo de la Torre pidió no minimizar su valor en Grecia.
¿Cuál es el próximo paso que se espera del Olympiacos?
La cobertura indica que el club aún no ha definido quién será el nuevo entrenador ni cómo afectará la posición titular de González.
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