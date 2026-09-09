Hormiga González se queda sin DT en Olympiacos: anuncian salida de Mendilibar

Hormiga González, delantero mexicano del Olympiacos, se queda sin director técnico tras la salida anunciada de José Luis Mendilibar. El club griego pierde a su entrenador mientras el jugador mexicano pierde a su guía táctica, un hecho que afecta tanto al equipo como a la proyección de González en el fútbol europeo. ESPN Deportes informó la dimisión del técnico y Mediotiempo confirmó la salida de Mendilibar del Olympiacos.

En el mismo momento, Ramón Morales respaldó a la ‘Hormiga’ diciendo que se ha ganado la oportunidad, mientras Eduardo de la Torre instó a no minimizar su valor en Grecia. Un artículo de abcnoticias.mx recordó a Armando González y a otros jugadores mexicanos que han brillado en el fútbol griego, subrayando la relevancia del aporte latino en la liga. Asimismo, aunque varios analistas destacan el apoyo a González, la continuidad de su posición en el once titular queda pendiente de la decisión del nuevo cuerpo técnico.

El próximo paso del club será anunciar un reemplazo, un factor clave para la campaña de Olympiacos y la carrera del jugador.