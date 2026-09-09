TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↓ Enfriándose Deportes 🔮 Tiempo Antena predice: seguirá siendo tendencia mañana

Hormiga González se queda sin DT en Olympiacos: anuncian salida de Mendilibar

La salida de Mendilibar deja a Hormiga González sin director técnico en Olympiacos, poniendo en juego su futuro en Grecia.

9fuentes
10artículos
8velocidad
-46%desde la primera detección
hace 7 hprimera detección

El resumen

Hormiga González, delantero mexicano del Olympiacos, se queda sin director técnico tras la salida anunciada de José Luis Mendilibar. El club griego pierde a su entrenador mientras el jugador mexicano pierde a su guía táctica, un hecho que afecta tanto al equipo como a la proyección de González en el fútbol europeo. ESPN Deportes informó la dimisión del técnico y Mediotiempo confirmó la salida de Mendilibar del Olympiacos.

En el mismo momento, Ramón Morales respaldó a la ‘Hormiga’ diciendo que se ha ganado la oportunidad, mientras Eduardo de la Torre instó a no minimizar su valor en Grecia. Un artículo de abcnoticias.mx recordó a Armando González y a otros jugadores mexicanos que han brillado en el fútbol griego, subrayando la relevancia del aporte latino en la liga. Asimismo, aunque varios analistas destacan el apoyo a González, la continuidad de su posición en el once titular queda pendiente de la decisión del nuevo cuerpo técnico.

El próximo paso del club será anunciar un reemplazo, un factor clave para la campaña de Olympiacos y la carrera del jugador.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (88% respaldado) Actualizado hace 7 h.

Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con Hormiga González y el Olympiacos?

Se anunció la salida del entrenador José Luis Mendilibar, dejando a Hormiga González sin director técnico en el club griego.

¿Qué opiniones expresan figuras del fútbol sobre la situación?

Ramón Morales respaldó a González diciendo que se ha ganado la oportunidad, y Eduardo de la Torre pidió no minimizar su valor en Grecia.

¿Cuál es el próximo paso que se espera del Olympiacos?

La cobertura indica que el club aún no ha definido quién será el nuevo entrenador ni cómo afectará la posición titular de González.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

Hormiga González Olympiacos Mendilibar fútbol Grecia México

Tendencias relacionadas

↑ En aumento Deportes 🔮 se desvanece

River Plate quiere un estadio más grande que el Azteca

River Plate acelera su expansión y aspira a un estadio más grande que el Azteca, añadiendo 16.000 plazas gratuitas y reforzando su imagen global y turística.

7 fuentes 10 artículos v 7 hace 5 h
◼ Archivada Economia 🔮 se mantiene ✗

Uber despide 3,300 empleados

Uber recorta 3.300 puestos a nivel global, generando dudas sobre el alcance de su reestructuración.

15 fuentes 15 artículos v 15 hace 7 d
\n \n \n \n \n \n \n