EN VIVO: ¡Sorpresa en el ataque! Marathón confirma su once titular ante Alajuelense

El sitio oficial de la CONCACAF anunció que Marathón recibiría a LD Alajuelense en el partido de ida de los cuartos de final. El director técnico de Marathón, citado por Hondudiario, recordó la necesidad de un juego inteligente antes del encuentro.

Rudman, citado por Diez.HN, adelantó cambios en el once y subrayó la jerarquía del equipo. latribuna.hn destacó la intención de Marathón de luchar por la liga y la grandeza de Olimpia. En una transmisión en vivo, Diez.HN informó la sorpresa en el ataque al confirmar el once titular, mostrando la alineación definitiva.

Con el once ya publicado, Marathón se prepara para enfrentar a Alajuelense en el próximo partido oficial.