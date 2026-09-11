EN VIVO: ¡Sorpresa en el ataque! Marathón confirma su once titular ante Alajuelense
Marathón sorprende al anunciar cambios en la delantera y confirma su once titular antes del crucial duelo contra Alajuelense
Cobertura (5)
- DT del Marathón previo al duelo ante Alajuela: “Tenemos que hacer un partido inteligente” Hondudiario · hace 12 h
- Marathón por la Liga, Olimpia a mostrar su grandeza latribuna.hn · hace 12 h
- Rudman adelanta cambios en el 11 y avisa al Alajuelense: También tenemos jerarquía Diez.HN · hace 12 h
- Marathón recibe a LD Alajuelense en el partido de ida de los Cuartos de Final Concacaf | Official Website · hace 12 h
- EN VIVO: ¡Sorpresa en el ataque! Marathón confirma su once titular ante Alajuelense Diez.HN · hace 12 h
El resumen
El sitio oficial de la CONCACAF anunció que Marathón recibiría a LD Alajuelense en el partido de ida de los cuartos de final. El director técnico de Marathón, citado por Hondudiario, recordó la necesidad de un juego inteligente antes del encuentro.
Rudman, citado por Diez.HN, adelantó cambios en el once y subrayó la jerarquía del equipo. latribuna.hn destacó la intención de Marathón de luchar por la liga y la grandeza de Olimpia. En una transmisión en vivo, Diez.HN informó la sorpresa en el ataque al confirmar el once titular, mostrando la alineación definitiva.
Con el once ya publicado, Marathón se prepara para enfrentar a Alajuelense en el próximo partido oficial.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 3 h.
Respuestas rápidas
¿Qué cambio sorprendió en el ataque de Marathón?
La transmisión en vivo de Diez.HN confirmó una alteración en la línea ofensiva al presentar el once titular, descrita como una sorpresa.
¿Qué indicó el entrenador de Marathón antes del partido?
Según Hondudiario, el director técnico enfatizó que el equipo debía jugar de forma inteligente.
¿Cuál es el próximo enfrentamiento de Marathón?
Marathón recibirá a LD Alajuelense en el partido de ida de los cuartos de final, según la página oficial de CONCACAF.
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