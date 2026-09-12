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Daniel Muñoz lideró el triunfazo del Forest ante el Aston Villa

Daniel Muñoz, debutante titular, se convierte en el héroe inesperado que impulsa al Forest a vencer al Aston Villa

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El resumen

Infobae reportó que la prensa inglesa lo calificó de “amenaza” tras su debut, mientras OneFootball destacó la actuación de McAtee y de los delanteros Delap y Jesús, que también marcaron. Colombia.as.com señaló que Muñoz fue figura en su primer inicio, y futbolred.com resumió su liderazgo en el triunfo.

Asimismo, la cobertura indica que, aunque el mediocampista destacó, el equipo también dependió de las contribuciones de McAtee y los delanteros, lo que sugiere que el éxito fue colectivo. Los próximos informes podrían aclarar si el rendimiento de Muñoz se consolidará como una constante en los próximos partidos.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué papel tuvo Daniel Muñoz en el triunfo de Nottingham Forest?

Muñoz debutó como titular, lideró al equipo y recibió elogios de la prensa, siendo descrito como una amenaza y el posible amuleto del conjunto.

¿Qué otros jugadores fueron mencionados como destacados en el partido?

OneFootball resaltó la brillante actuación de McAtee, y los delanteros Delap y Jesús, que también anotaron, fueron señalados como influyentes.

¿Existe alguna incertidumbre sobre la continuidad de Muñoz en la titularidad?

Los medios no han confirmado si el entrenador mantendrá a Muñoz como titular tras el triunfo, dejando abierta esa posibilidad.

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