Daniel Muñoz lideró el triunfazo del Forest ante el Aston Villa

Infobae reportó que la prensa inglesa lo calificó de “amenaza” tras su debut, mientras OneFootball destacó la actuación de McAtee y de los delanteros Delap y Jesús, que también marcaron. Colombia.as.com señaló que Muñoz fue figura en su primer inicio, y futbolred.com resumió su liderazgo en el triunfo.

Asimismo, la cobertura indica que, aunque el mediocampista destacó, el equipo también dependió de las contribuciones de McAtee y los delanteros, lo que sugiere que el éxito fue colectivo. Los próximos informes podrían aclarar si el rendimiento de Muñoz se consolidará como una constante en los próximos partidos.