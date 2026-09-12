Daniel Muñoz lideró el triunfazo del Forest ante el Aston Villa
Daniel Muñoz, debutante titular, se convierte en el héroe inesperado que impulsa al Forest a vencer al Aston Villa
El resumen
Infobae reportó que la prensa inglesa lo calificó de “amenaza” tras su debut, mientras OneFootball destacó la actuación de McAtee y de los delanteros Delap y Jesús, que también marcaron. Colombia.as.com señaló que Muñoz fue figura en su primer inicio, y futbolred.com resumió su liderazgo en el triunfo.
Asimismo, la cobertura indica que, aunque el mediocampista destacó, el equipo también dependió de las contribuciones de McAtee y los delanteros, lo que sugiere que el éxito fue colectivo. Los próximos informes podrían aclarar si el rendimiento de Muñoz se consolidará como una constante en los próximos partidos.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (50% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (6)
- Daniel Muñoz es notificado por Nottingham Forest: primera gran noticia que resuena en la Selección Colombia Revista Semana · hace 7 h
- ¿Se convierte en amuleto? Daniel Muñoz se adueña de la titular y Nottingham Forest celebra por primera vez Claro Sports · hace 7 h
- Notas del Forest: McAtee brilla y Delap y Jesus ganan en Villa OneFootball · hace 7 h
- Daniel Muñoz fue elogiado por parte de la prensa inglesa tras su primera titularidad con Nottingham Forest ante Aston Villa: “Amenaza” Infobae · hace 7 h
- Muñoz, figura en su debut como titular en Nottingham Forest colombia.as.com · hace 7 h
- Daniel Muñoz lideró el triunfazo del Forest ante el Aston Villa futbolred.com · hace 7 h
Respuestas rápidas
¿Qué papel tuvo Daniel Muñoz en el triunfo de Nottingham Forest?
Muñoz debutó como titular, lideró al equipo y recibió elogios de la prensa, siendo descrito como una amenaza y el posible amuleto del conjunto.
¿Qué otros jugadores fueron mencionados como destacados en el partido?
OneFootball resaltó la brillante actuación de McAtee, y los delanteros Delap y Jesús, que también anotaron, fueron señalados como influyentes.
¿Existe alguna incertidumbre sobre la continuidad de Muñoz en la titularidad?
Los medios no han confirmado si el entrenador mantendrá a Muñoz como titular tras el triunfo, dejando abierta esa posibilidad.
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