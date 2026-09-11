Allan Saint-Maximin dijo lo que nadie sabía sobre su salida del América: “Nunca aceptaré cosas así…”

En la misma fracción horaria, TUDN citó al futbolista diciendo “No fue culpa de América”, subrayando que la decisión no recaía en la institución. Posteriormente, Sopitas.com informó que la escuela donde asistía el menor había sido escenario de actos discriminatorios, y citó al jugador con la frase “Nunca lo aceptaré”.

Estas publicaciones ampliaron el contexto al presentar la reacción personal del futbolista y la respuesta dirigida a los seguidores del club. La cobertura subrayó el impacto del episodio en la relación entre el jugador y el público local.

Las declaraciones generan una tensión entre la posición de TUDN, que desvía la responsabilidad del América, y los reportes de Sopitas.com y Águilas Monumental, que insisten en el factor del racismo como elemento decisivo.