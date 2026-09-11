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Allan Saint-Maximin dijo lo que nadie sabía sobre su salida del América: “Nunca aceptaré cosas así…”

Allan Saint‑Maximin revela que el racismo contra su hijo impulsó su abrupta salida del Club América, mientras los medios debaten la culpa

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El resumen

En la misma fracción horaria, TUDN citó al futbolista diciendo “No fue culpa de América”, subrayando que la decisión no recaía en la institución. Posteriormente, Sopitas.com informó que la escuela donde asistía el menor había sido escenario de actos discriminatorios, y citó al jugador con la frase “Nunca lo aceptaré”.

Estas publicaciones ampliaron el contexto al presentar la reacción personal del futbolista y la respuesta dirigida a los seguidores del club. La cobertura subrayó el impacto del episodio en la relación entre el jugador y el público local.

Las declaraciones generan una tensión entre la posición de TUDN, que desvía la responsabilidad del América, y los reportes de Sopitas.com y Águilas Monumental, que insisten en el factor del racismo como elemento decisivo.

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Respuestas rápidas

¿Qué motivo afirmó Saint‑Maximin para dejar el Club América?

Dijo que uno de sus hijos sufrió racismo y que no aceptará ese tipo de situaciones, aunque también sostuvo que la salida no fue culpa del club.

¿Qué medios informaron sobre el incidente de racismo?

Sopitas.com reportó el episodio en la escuela, mientras que El Sol de México también indicó que el hijo fue víctima de discriminación.

¿Hay alguna información sobre el próximo club de Saint‑Maximin?

Hasta ahora no se ha anunciado ningún nuevo equipo y el jugador mantiene silencio sobre su futuro profesional.

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