Puebla repatria a mexicano desde Europa y 'madruga' al Cruz Azul
Puebla incorpora a Heriberto Jurado y deja a Cruz Azul sin su refuerzo europeo, una jugada que sacude la Liga MX.
El resumen
Los seguidores de Cruz Azul perciben la sorpresa de perder a un jugador que brilló en el fútbol europeo, lo que pone en entredicho su estrategia defensiva para la segunda mitad de la temporada. Al mismo tiempo, la afición del Puebla celebra la llegada de un refuerzo que promete fortalecer su línea defensiva y aportar experiencia, una incorporación que podría elevar al club en la lucha por los puestos de ascenso.
Según TV Azteca, Heriberto Jurado será transferido a Puebla en un préstamo de un año con opción a compra, información que corrobora TUDN y record.com.mx al describir la repatriación del mexicano desde Europa. La negociación incluye cláusulas que permiten al Puebla evaluar una compra definitiva.
El próximo desafío será observar cómo influye la incorporación de Jurado en los primeros encuentros de la Liga MX y si Cruz Azul podrá reponer su línea defensiva antes del cierre del mercado de fichajes. Analistas de la liga seguirán de cerca el rendimiento del mexicano y la posible reacción de los rivales ante este movimiento inesperado.
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Cobertura (7)
- ÚLTIMA HORA: Puebla arrebata refuerzo estrella a Cruz Azul procedente del futbol europeo TV Azteca · hace 4 h
- Heriberto Jurado se perfila para regresar a la Liga MX, específicamente al Puebla TUDN · hace 4 h
- Heriberto Jurado se pondrá la del Puebla: préstamo a un año con opción a compra record.com.mx · hace 4 h
- ¡Regresa a México! Heriberto Jurado se convertiría en nuevo jugador del Puebla foxsports.com.mx · hace 4 h
- Heriberto Jurado dejará el futbol europeo para jugar en Puebla Excélsior · hace 4 h
- Ni Cruz Azul ni Pumas, Heriberto Jurado se queda con otro club de la Liga MX MARCA · hace 4 h
- Puebla repatria a mexicano desde Europa y 'madruga' al Cruz Azul Mediotiempo · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quién es el jugador que se traslada a Puebla?
El mexicano Heriberto Jurado, que regresaba al fútbol mexicano desde Europa.
¿Cuál es la naturaleza del acuerdo entre Puebla y el jugador?
Se trata de un préstamo de un año con opción a compra, según lo indicado por TV Azteca y otras fuentes.
¿Qué clubes mostraron interés antes de que Puebla concretara el fichaje?
Cruz Azul y Pumas fueron mencionados como posibles destinos, pero el jugador optó por Puebla.
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