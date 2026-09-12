Puebla repatria a mexicano desde Europa y 'madruga' al Cruz Azul

Los seguidores de Cruz Azul perciben la sorpresa de perder a un jugador que brilló en el fútbol europeo, lo que pone en entredicho su estrategia defensiva para la segunda mitad de la temporada. Al mismo tiempo, la afición del Puebla celebra la llegada de un refuerzo que promete fortalecer su línea defensiva y aportar experiencia, una incorporación que podría elevar al club en la lucha por los puestos de ascenso.

Según TV Azteca, Heriberto Jurado será transferido a Puebla en un préstamo de un año con opción a compra, información que corrobora TUDN y record.com.mx al describir la repatriación del mexicano desde Europa. La negociación incluye cláusulas que permiten al Puebla evaluar una compra definitiva.

El próximo desafío será observar cómo influye la incorporación de Jurado en los primeros encuentros de la Liga MX y si Cruz Azul podrá reponer su línea defensiva antes del cierre del mercado de fichajes. Analistas de la liga seguirán de cerca el rendimiento del mexicano y la posible reacción de los rivales ante este movimiento inesperado.